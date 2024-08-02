大巨蛋開唱有望？江蕙前經紀人願幫牽線 蔣萬安盼與二姐見面談
台北市長蔣萬安日前受訪時表示，希望已引退的台語天后江蕙能在大巨蛋舉辦演唱會，並強調江蕙是他心中永遠的天后，二度喊話後終於獲得江蕙回應，由前經紀人陳子鴻轉達，「二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家」，還打趣說要讓蔣萬安與江蕙自己談。對此，蔣萬安今（2）日表示，如果可以，讓他這個超級粉絲能親自跟「二姐」（江蕙）見面，好好談一談。
記者呂炯昌／台北報導
陳子鴻在臉書表示，「謝謝市長的抬愛，已將訊息轉達給二姐。二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家」；他還打趣說，「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈」。蔣萬安也在陳子鴻臉書貼文下留言表示，「當然要！感謝子鴻老師幫忙牽線二姐，超級粉絲在線等您！」
蔣萬安今日上午出席「113年度台北市政府員工親子日開幕暨運動嘉年華」時，被問到江蕙復出大巨蛋開唱是否有望？蔣萬安說，非常感謝陳子鴻，他非常興奮也很期待，會盡快跟陳子鴻聯繫，如果可以，讓他這個超級粉絲能親自跟二姐見面，好好談一談。
蔣萬安說，「我也很希望二姐能給我們她對於大巨蛋的建議」，江蕙非常有經驗且專業，又是國民天后，因此想透過她過去多年的專驗經驗，給大巨蛋整個場地，未來如果可以辦演唱會的一些建議，比如怎樣規劃相關設備、空間等，希望在這方面向她請教。