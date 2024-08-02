影／林昀儒奧運桌球8強賽為何會落敗？教練：連發球都聽不到聲音
台灣桌球好手林昀儒昨（1）日晚間在巴黎奧運男單8強賽，面對地主好手Felix Lebrun與滿場的法國加油民眾，林昀儒最終仍在大戰七局後敗下陣來，賽後教練偉關晴光也直言，地主加油聲浪如此大確實對於林昀儒造成影響，甚至讓他發球聽不到聲音。林昀儒在男單8強賽遭遇法國17歲「眼鏡弟」Felix Lebrun，雙方過去3度交手，林昀儒拿下1勝2敗，兩人可說是實力相當，不過Felix Lebrun獲得滿場觀眾的全力應援，讓林昀儒無法專心，尤其在第7局決勝局，Felix Lebrun每得一分觀眾的鼓噪聲就加倍，最終林昀儒也在決勝局敗下陣來，無緣4強。
記者吳政紘/綜合報導
Felix Lebrun利用法國民眾優勢 讓林昀儒無法發揮
林昀儒賽後接受《中央社》訪問時表示，其實並不在意觀眾問題，因為法國球迷並不會特別干擾比賽，問題出在自己打得相對保守，接發球也沒有判斷好，成為今天敗因，中華隊教練偉關晴光也表示，地主觀眾的鼓噪聲確實多少造成影響，「地主這麼大聲對小林當然有影響，發球聽不到聲音。」
兩人鏖戰至第7局，決勝局林昀儒連掉7分，終場以7比11、11比7、8比11、11比4、8比11、11比8、6比11吞敗，教練偉關晴光表示，賽前就知道對方不好打，林昀儒今天已經做得很好，特別在落後局數時還是可以咬得住，第7局開局沒想到對方會發短的，戰術有點變化、出乎預料，後面林昀儒也有點亂掉了，但這就是比賽。
林昀儒賽後直言不是很甘心，但也沒辦法，這次奧會遇到Felix Lebrun雖然落敗，但也找出對方破綻跟發球習慣，預計5日登場的桌球男團賽事，林昀儒還可以有效發揮。