奧運桌球／鄭怡靜無緣4強仍獲對手肯定！孫穎莎：她的實力很堅強
2024巴黎奧運桌球項目女子單打8強戰，台灣一姐鄭怡靜昨（1）日交手目前世界排名第1的中國球后孫穎莎，前兩局鄭怡靜分別以7：11、4：11讓出，第三局鄭怡靜與孫穎莎則是陷入激戰，最終鄭怡靜仍然以17：19不敵對手，也成為此戰勝敗關鍵。最終鄭怡靜以總局數0：4遭到孫穎莎橫掃出局，確定止步8強，也未能改寫台灣本土女子桌球選手的最佳成績。而賽後孫穎莎則是不吝嗇給予鄭怡靜肯定，並表示「她的實力很堅強。」
記者陳品翔/綜合報導
鄭怡靜8強戰遭遇孫穎莎 最終遭直落四擊敗
本場比賽鄭怡靜發揮得已經算是非常出色，面對實力在目前女子桌壇可說是斷檔第一的孫穎莎，不斷在過程中找機會搏殺，希望能有效衝擊對手。而鄭怡靜也確實在第3局背展現出自己的韌性，與對手激戰至17：19，可惜最終未能拿下，也成為此戰勝負分水嶺，最終被孫穎莎直落四給帶走。
孫穎莎賽後談到鄭怡靜 不吝嗇給予其肯定
談到本場比賽的對手、台灣桌壇一姐鄭怡靜，孫穎莎說到：「這場比賽的過程，並不像之前比分那樣子來得輕鬆，對手的實力很強，而且擁有豐富的大賽經驗。我們雙方都展現出了自己的最好能力，鬥智鬥勇完全體現出來了。」
「而這樣子的比賽，2：1跟3：0是完全不一樣的比賽方向，心態上也一定有所不同，所以我一定不會讓這場比賽，朝著2：1的方向發展。」孫穎莎如此說到。
而本屆巴黎奧運，孫穎莎也將要挑戰個人生涯首面女子單打金牌，談到後續4強戰的對手日本名將早田希娜，她則說：「不論後面的對手是誰，打起來都不會輕鬆。現在的比賽都在伯仲之間，後面的比賽自己將會全力以赴，不留下遺憾。」