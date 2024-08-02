子瑜等9年SOLO出道了！重現「射箭絕美神顏」　成TWICE單飛第3人

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「JYP娛樂」昨晚11點在各大官方社群上傳子瑜的1分鐘預告片，並寫下「TZUYU THE 1st MINI ALBUM “abouTZU”」，確定子瑜將推出首張SOLO專輯《abouTZU》。從預告片中也看到，子瑜留著一頭淺色長髮綁著公主頭，在草地上面騎車，接著還有她倒地、撐傘等畫面，每一幕都相當精緻美麗。
最驚人的是，在預告片尾聲，只見子瑜站在樓梯上做出拉弓射箭的動作，接著長髮瞬間飄起，重現她2016年在節目《偶像明星運動會》比賽射箭，頭髮在射擊瞬間散開的絕美經典畫面。許多歌迷看到後相當驚喜，表示「美出新高度的子瑜，好可怕」、「子瑜也知道她自己射箭很美，這次JYP我是真的沒想到」、「JYP你沒騙我吧…連預告都在復刻當年的偶運會射箭，SOLO真的要來了。」
曾爆不公平待遇 驚喜SOLO出道
有許多歌迷對於子瑜SOLO出道感到意外，因為先前經常傳出她被「JYP娛樂」不公平對待的事件，今年7月TWICE官方IG釋出《DIVE》專輯發行預告，當時就不見子瑜的個人照片，反而Mina個人照出現2張，之後官方發現失誤才緊急修正。
不僅如此，今年5月，TWICE志效為了宣傳出演的節目《房客》，還疑似模仿8年前子瑜的道歉影片，事後志效與製作組慘遭各國粉絲圍剿，但節目方跟JYP並未出面解釋跟道歉，僅是重新調整片段跟社群發文。就連和子瑜媽媽有私交的藝人陶晶瑩也看不下去，先前也發聲質疑製作單位此舉的背後用意，也認為子瑜人氣很高，但在團體內受到的待遇卻很不公平，「怎麼會讓子瑜受到這樣的一個對待？」不過現在子瑜確定SOLO出道，不少粉絲鬆一口氣，認為她的努力終於被看見。