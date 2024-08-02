公衛文遭認貪466元！郭正亮質疑「助理成有風險工作？」不忍吐1句
新竹市長高虹安在立委時期涉詐助理費，被判刑7年4月；立委辦公室公關主任「公衛文」王郁文則因涉貪466元，被判刑2年，緩刑5年。前立委郭正亮表示， 若說公衛文明知違法，貪汙466元，如果法律是這樣，完全違反我們的常識。
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮昨(1)日在政論節目中表示，王郁文的事，老百姓心裡面有很多對比，比如前桃園市長鄭文燦未遂的案子都收了500萬，那些已遂的案子，查沒半件；還有台南光電，在這兩年，它的標案都是全台灣第一，黑槍那麼多。而至於王郁文遭認定貪汙466元，不會有任何人覺得她有這個意圖，只貪了466元？人家會難以連結。
郭正亮接著指出，因為《貪汙治罪條例》第5條，是利用你的職務、機會來詐財，這是假設你很有意的，也就是明知而違法。 公衛文是台大畢業，若說她明知違法，貪汙466元，如果法律是這樣，完全違反我們的常識，那司法院就要做檢討了。
郭正亮更點出， 這麼多案子判決不一， 那司法院判決的統一見解是什麼？他們確實應該為此開個會，不然太多這種強烈的類比，就會讓人家覺得，好像當助理是一個有風險的工作。所以這裡面到底明確的界線在哪裡，還是要釐清一下。