看戴資穎廝殺一半！熱情男大吼「小戴妳最美」 竟是超紅YouTuber
羽球天后戴資穎日前在巴黎奧運分組賽對上泰國好手、宿敵兼好友依瑟儂，雖然最終輸給對方，但兩人惺惺相惜的互動令人動容，有趣的是當晚全台觀眾鎖定賽事轉播，期間聽到觀眾席傳來宏亮的加油聲，「小戴妳最美」，該熱情的球迷身分曝光，居然是知名YouTuber阿滴。
記者楊穎軒／綜合報導
戴資穎上月31日晚間在羽球小組賽對上依瑟儂，第一局兩人比數來到15:18，戴資穎落後3分，全場氣氛緊繃，此時，觀眾席突然傳來有疑似男性大吼：「小戴水喔！妳最美！」正在看直播的網友一聽爆笑，在Threads發文問是誰在大喊，「害我笑到肚子痛欸！」
網友的貼文一發布，不少人表示：「我也有聽到」、「求影片」、「原來我沒有聽錯」、「真的超好笑！聲音大到還以為是主場」、「還聽到超大聲的小戴我愛妳」、「到底誰偷偷告白！」其中有人解答：「阿滴喊小戴加油，超大聲！」
扯嗓門大喊小戴妳最美 熱情男觀眾就是阿滴
而阿滴本人隨後現身該篇貼文，留言：「電視轉播有聽到喔！」附上兩個笑到流淚的表情符號，其實阿滴為拍攝奧運為素材的影片，上月21日就啟程飛往巴黎，在機場先遇到拳擊女將黃筱雯，登機後還和羽球國手周天成合影，對方送上兩個小徽章，昨（1）日，阿滴看完麟洋配的比賽後，分享在羽球場館的自拍照，寫下：「謝謝巴黎，準備回台灣囉！」