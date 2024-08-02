快訊／周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

看戴資穎廝殺一半！熱情男大吼「小戴妳最美」　竟是超紅YouTuber

▲戴資穎對決依瑟儂之戰，場邊有觀眾高喊「小戴妳最美」，身分是知名台灣網紅。（圖／奧會提供）
▲戴資穎對決依瑟儂之戰，場邊有觀眾高喊「小戴妳最美」，身分是知名台灣網紅。（圖／奧會提供）

記者楊穎軒／綜合報導

羽球天后戴資穎日前在巴黎奧運分組賽對上泰國好手、宿敵兼好友依瑟儂，雖然最終輸給對方，但兩人惺惺相惜的互動令人動容，有趣的是當晚全台觀眾鎖定賽事轉播，期間聽到觀眾席傳來宏亮的加油聲，「小戴妳最美」，該熱情的球迷身分曝光，居然是知名YouTuber阿滴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎上月31日晚間在羽球小組賽對上依瑟儂，第一局兩人比數來到15:18，戴資穎落後3分，全場氣氛緊繃，此時，觀眾席突然傳來有疑似男性大吼：「小戴水喔！妳最美！」正在看直播的網友一聽爆笑，在Threads發文問是誰在大喊，「害我笑到肚子痛欸！」

▲台灣的戴資穎今（31）日輸給泰國的依瑟儂（Ratchanok Intanon），基本上結束了自己的職業生涯。兩位天才少女最後一次交鋒，傳奇的夜晚，是無比感性的一刻，也讓人不禁感嘆：「再見了，女單黃金的一代！」（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎對戰依瑟儂分組賽，觀看轉播的網友清楚聽到，場邊有觀眾扯嗓門大喊「小戴水喔！妳最美」，令人莞爾。（圖／美聯社）
網友的貼文一發布，不少人表示：「我也有聽到」、「求影片」、「原來我沒有聽錯」、「真的超好笑！聲音大到還以為是主場」、「還聽到超大聲的小戴我愛妳」、「到底誰偷偷告白！」其中有人解答：「阿滴喊小戴加油，超大聲！」

扯嗓門大喊小戴妳最美　熱情男觀眾就是阿滴

而阿滴本人隨後現身該篇貼文，留言：「電視轉播有聽到喔！」附上兩個笑到流淚的表情符號，其實阿滴為拍攝奧運為素材的影片，上月21日就啟程飛往巴黎，在機場先遇到拳擊女將黃筱雯，登機後還和羽球國手周天成合影，對方送上兩個小徽章，昨（1）日，阿滴看完麟洋配的比賽後，分享在羽球場館的自拍照，寫下：「謝謝巴黎，準備回台灣囉！」

▲不只一位網友好奇發文詢問，幫戴資穎大聲應援的觀眾身分。（圖／Threads）
▲不只一位網友好奇發文詢問，幫戴資穎大聲應援的觀眾身分。（圖／Threads）
▲阿滴招認高喊「小戴妳最美」的觀眾是他。（圖／Threads）
▲▼阿滴招認高喊「小戴妳最美」的觀眾是他。（圖／Threads、阿滴Threads）
▲▼阿滴招認高喊「小戴妳最美」的觀眾是他。（圖／Threads）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

公開和戴資穎私訊挨轟「真的有夠愛蹭」　伊萊媽：不希望她被誤會

戴資穎奧運最後一戰「收視衝第一」　120萬人電視機前落淚

戴資穎17年前曾上《我猜》！曝打球終極目標　他嚇傻：忘記我問過

「擊劍林志玲」奧運金牌到手！金泰梨這部劇演擊劍女神　原型是她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生