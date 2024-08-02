來臺旅遊順便壞壞　港仔車手遭中警緝獲

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臺中市政府警察局第三分局偵查隊、立德派出所員警於113年7月29日至西屯區大隆路一帶偵辦案件，行經某ATM前時發現一男子形跡可疑，在提款時神情緊張不斷左顧右盼，並更換多張卡片提領現金，員警見狀立即上前實施盤查，當場查獲41歲的陳姓詐欺車手，而員警在跟陳嫌對話的過程中，發現他說話帶了點口音，警方仔細確認身分，才知道陳嫌其實是港仔來的啊！
經瞭解，香港籍的陳嫌是在7月27日搭機來臺，預定在臺旅遊7日，出發前看到有人在社群軟體刊登招募廣告，稱在臺灣操作提款機領現金，就可輕鬆賺取日薪新臺幣2000元的工資，陳嫌便聽從群組內的指示來臺中領款，沒想到剛領2萬元就被警察當場查獲，警方也將帳戶內剩餘的8萬元贓款全數領出，現場計查扣手機、金融卡及現金新臺幣10萬元，全案警方於詢後將陳嫌依法移送偵辦。
警三分局表示，詐騙集團車手因警方的強力查緝，導致車手人力出現缺工，詐團也不斷招募需錢孔急的民眾，以「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐團行列，但最後都逃不過警方的追緝，警三分局今(113)年度迄今已查獲詐欺車手68人，呼籲民眾切勿貪圖一時的小利，擔任車手只能賺取有限的佣金，事後卻必須面對無盡的民、刑事責任，實在得不償失。另外，民眾若於銀行、超商發現在ATM連續提領可疑車手，也請立即撥打110報案專線，與警方攜手合作共同打擊詐欺犯罪。