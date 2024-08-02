北市狼師案僅8案認定性侵　綠揭調查荒腔走板：要蔣萬安還公道

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吳崢表示，蔣萬安日前大動作鞠躬道歉稱要「深刻檢討」，但台北市政府卻始終沒有面對疏失、沒有負起責任，在2023年7月7日狼師遭羈押後，台北市政府才顢頇的開始啟動調查，而行政調查中，有24位孩童與家長通報遭狼師染指，但市府認定委員會卻只認定8位孩童受侵害行為屬實，剩餘16案竟都以證據不足、難以認定等理由，讓孩童狀況無法進一步被釐清申冤。
吳崢說，在整個過程中，非常多家長有苦難言，因為在台北市政府認定委員會近20人小組的組成中，家長代表在歷次會議都只有一人，家長的聲音非常薄弱，家長與孩童的心聲容易遭到漠視，因此在過程中會遇到許多困難，蔣市府應在制度上根本的徹底檢討。
洪婉臻表示，從去年8月接受幼兒園孩童家長陳情，至今已近一年，家長去年的訴求，蔣萬安市府始終只有「片段式」處理，並未如蔣萬安所說會一肩扛起。他說，家長主要訴求希望蔣市府允諾做到，包括：第一，家長希望觀看孩童監視器所有畫面，了解孩童在幼兒園到底發生什麼事；第二，行政調查報告至今家長都未看到，希望蔣市長協同相關局處盡速提供；第三，對孩童的心理諮商及訴訟補助。
洪婉臻提到，家長提出最新的訴求是，不希望孩童被貼標籤，希望教育局及社會局協同幼兒園及托嬰中心的所有的記錄，包括照片、影片等所有資料一併完全消除，以避免遭其他使用。
簡舒培表示，這份檢討報告如蔣萬安一貫作風，內容長篇大論寫得漂漂亮亮，但內容就是一堆草，根本沒有內容更無法協助家長，呼籲台北市政府公開調查內容，檢驗這份調查是認真還是敷衍了事，這必須給家長一個公道。