直擊／台灣美食展登場！2.7折餐券、飯店買1送1　2區排隊人潮炸裂

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現場還有人氣爆棚的嘉義「林聰明沙鍋魚頭」，帶來熱銷的沙鍋菜料理；高雄旗津超過四十年老店的「海濱海產」提供澎湃又實惠的海鮮料理；台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」，販售最熱銷的維也納牛奶麵包及風靡全台的千層花蛋撻；主打全手工的火鍋食材並以天然蔬果大骨熬煮湯底的台北人氣火鍋店「手工殿麻辣鍋物」，每日兩個時段提供試吃；台北大稻埕的創意台菜餐廳「鯉魚The Carp」，帶來招牌的烏魚子料理；台灣人氣日系豆花店「山海豆花」，將提供料好味美的招牌絹豆花。
民眾最關心的住宿券、餐券，各大飯店、餐飲集團亦搶先公布展覽優惠，海霸王推出超值下殺美食券5.1折起，原價4,500元展場限定懷念料理極品美食券，每日限量20組只要2,500元；晶華酒店祭出折扣高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券方案，原價29,799元，特價只要7,999元，以及平日「栢麗廳泰市場」自助美饌，買10張再加贈1張。大地酒店推出「美食溫泉三重饗宴一泊三食住宿券」，下殺只要53折，一券從早餐享受到晚餐；台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券7.1折起。
台北美福大飯店帶來暢饗台、日、義、港美饌「超值美食通用券」每張最優惠55折3,300元，一泊一食住宿券最低39折，每人2,499元起，彩匯平日下午茶餐雙人券只要1,210元；大倉久和大飯店精選餐券下殺72折，歐風館自助餐廳「平日午餐單人券」10張原價16,698元，買十送一，特價12,000元，以及歐風館平日午餐雙人券，優惠價2,200元。
其中台北美福飯店更有每天兩時段推出自助餐廳「買一送一」，包含11:00推出「彩匯平日下午茶餐雙人券」只要優惠價1,210元 (原價2,420元）; 每日16:00，推出「彩匯平日晚餐雙人券」優惠價2,090元 (原價4,180元)。
現場業者還包含農業部「臺灣農業館」，邀請農村青年帶來優質農漁特產、田媽媽展售特色美食，包括在英國及日本柑橘果醬大賽榮獲大獎的「小甜心果醬」、必比登推薦長盈海味屋等知名店家與產品，也規劃展場限定的限量田媽媽招牌小辦桌、食農講座及農村小廚房，以及農遊主題商品。客委會「HA-FOOD客家館」，將邀請米其林綠星餐廳主廚簡天才現場示範料理教學，也攜手獲得法國AVPA巧克力比賽金牌的御巧可可巧克力坊等18間融合傳統與創新的客家美食單位展出。