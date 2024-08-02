林昀儒打桌球跺腳太可愛！「小林同學」還是甜食男 最愛甜點曝光
人稱「小林同學」的台灣桌球好手林昀儒，奧運桌球男單8強對地主好手Felix Lebrun，面對對手摔球面，林昀儒只是跺腳，賽場上高EQ被讚爆，而foodpanda今（2）公開林昀儒拍攝的最新廣告，並宣告與獅子王桌球今攜手舉辦首屆「青少年桌球圓夢賽」。此外，林昀儒不只跺腳太可愛，據了解，他還是個甜食男，每次賽後最喜歡吃的甜點就是草莓大福，酸甜的滋味可以立即慰勞賽事的辛苦。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda日前攜手桌球國手林昀儒拍攝最新廣告，為了應援運動賽事，foodpanda 與獅子王桌球攜手舉辦首屆「青少年桌球圓夢賽」，林昀儒在備賽之餘更不忘關心台灣孩子們，於活動中驚喜遠端現身為熱愛桌球運動的孩子們加油，林昀儒表示很開心有越來越多人加入桌球運動的行列，希望參賽的青年選手們贏了不驕傲、輸了不氣餒，享受比賽過程。在本次的圓夢賽裡，冠軍還可獲得林昀儒限量親筆簽名球拍。
foodpanda 公關暨公共事務總監郭昕宜提到，希望foodpanda 不僅是大家日常生活的好幫手，更希望能在推動體育運動和支持年輕選手的成長方面發揮積極作用。這次合作的契機除了應援國手，看好林昀儒在國際賽事尚未為國爭光，同時也希望提高國人運動習慣。
今年奧運在法國舉辦，和台灣有6小時的時差，不少賽事想要看轉播可能會在晚上舉辦，也因帶動了宵夜場的外送訂單，據 foodpanda 數據顯示，隨著賽事開打，9點過後的宵夜場訂單量有明顯的成長，保守有2~4成的提升，其中提神的咖啡，或是和三五好友齊聚的火鍋燒烤類訂單成長都有2成的漲幅。同時即日起至8 月 11 日，祭出看比賽專屬優惠碼，只要輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠，最高可折抵 150元。