小孩放假每天2杯飲料！體重、牙齒雙殺 這喝法更慘：家長要盯
在暑假期間，不少家長會帶著孩子與學校開出的口腔檢查單，到醫院或診所檢查，不過有牙醫師發現，某些學童與比之前來做口腔檢查時胖了不少，而且牙齒表面也開始出現脫鈣的齲齒前症狀，經細問才知小孩因為天氣熱，整天都待在家，而且每天都喝2杯含糖飲料，難怪體重、牙齒健康直線下滑。
家庭消費中心／綜合報導
恩主公醫院牙醫部主任范綱信表示，家長在假期一定要控制孩子的飲食，不能放任每天都喝含糖飲料，尤其部分兒童甚至一次喝1、2個小時，等同口腔裡一直都有糖分，這樣會升高口腔中酸性物質在牙齒上停留的時間，累積久了便容易造成白色脫鈣，一旦琺瑯質被破壞後，會很難恢復，建議家長一定要嚴格控制小孩的含糖飲料攝取量，才能避免過重及蛀牙的問題。
范綱信也說，除可透過調整飲食習慣以降低蛀牙率，藉由塗氟也能強化琺瑯質，增加抗酸蝕能力，降低蛀牙的機率，這特別適合無法正確掌握刷牙技巧的幼童，根據衛福部口腔健康司的研究，塗氟可使乳齒蛀牙率降低37%，恆齒蛀牙率降低43%。
此外，范綱信指出，政府目前針對6足歲以下兒童提供免費的半年塗氟，建議一定要在牙醫院所完成高濃度塗氟，且回家後當天可以不用刷牙，以免氟被刷掉，但隔天早起後還是要刷牙以保口腔健康。
范綱信也說，選用含氟牙膏一定要挑含氟量達1000ppm以上的產品才有效，只要持續使用2年以上，可降低學童蛀牙率50%，同時每週應使用一次含氟漱口水，再加上每天至少2次刷牙2分鐘，另搭配牙線，便能有效降低齲齒。
另范綱信提醒，基本上5~10歲學童都是自行刷牙後，再由家長檢查口腔清潔，若只有家長單方面督促，小孩只是盲目刷牙，家長也沒幫忙檢查，這樣的口腔保健效果不會好，只有真正互動監督，才能保固牙齒。