奧運羽球／日本「最正女雙」闖4強！直落二勝丹麥 將碰中國勁敵
羽球女雙組合志田千陽／松山奈未，因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。昨（1）日出戰巴黎奧運羽球女雙項目的8強賽，成功以21：7、21：12直落二拍下丹麥組合Sara Thygesen／Maiken Fruergaard，闖進最終4強。2人下場將交手世界排名第3的中國強敵劉聖書／譚寧組合，不過在過去對戰紀錄佔有優勢，相當有機會再為日本增添1面獎牌。
記者林之越/綜合報導
日本顏值最高組合 實力同樣強悍
日本羽球女雙組合志田千陽／松山奈未，從2017年開始合拍，在上屆東京奧運未能取得參賽資格，本屆巴黎奧運前，則是在多場國際賽拿下佳績，躍升至世界排名第4，是日本國內女雙排名最高組合，並獲得挑戰奧運的機會。
奧運小組賽，和澳洲、印度以及韓國好手同組，拿下2勝1敗的成績，以分組第2晉級8強。面對丹麥好手，這對日本「最正女雙」組合展現壓制力，快節奏以21：7、21：12直落二取勝，順利前進4強。
除了實力強悍外，志田千陽的清秀外型也吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。
4強碰頭中國 過去交手有優勢
志田千陽／松山奈未在4強的對手，是世界排名第3，來自中國的劉聖書／譚寧。雖然在排名上略遜於對手，但兩方過去交手的戰績為3勝1負，是日本組合佔優，尤其在3勝之中，有2場都是以直落二取勝。
言下之意，日本組合若能維持過往身手，來應戰中國好手，相當有機會在首次闖入奧運會，就奪下獎牌，同時締造生涯的最佳紀錄。