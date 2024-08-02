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奧運羽球／日本「最正女雙」闖4強！直落二勝丹麥　將碰中國勁敵

▲日本羽球「最正女雙」組合志田千陽（左）、松山奈未（右），直落二擊敗丹麥組合，闖入巴黎奧運女雙項目的4強賽，將交手世界第3的中國組合劉聖書／譚寧。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本羽球「最正女雙」組合志田千陽（左）、松山奈未（右），直落二擊敗丹麥組合，闖入巴黎奧運女雙項目的4強賽，將交手世界第3的中國組合劉聖書／譚寧。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

羽球女雙組合志田千陽／松山奈未，因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。昨（1）日出戰巴黎奧運羽球女雙項目的8強賽，成功以21：7、21：12直落二拍下丹麥組合Sara Thygesen／Maiken Fruergaard，闖進最終4強。2人下場將交手世界排名第3的中國強敵劉聖書／譚寧組合，不過在過去對戰紀錄佔有優勢，相當有機會再為日本增添1面獎牌

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日本顏值最高組合　實力同樣強悍

日本羽球女雙組合志田千陽／松山奈未，從2017年開始合拍，在上屆東京奧運未能取得參賽資格，本屆巴黎奧運前，則是在多場國際賽拿下佳績，躍升至世界排名第4是日本國內女雙排名最高組合，並獲得挑戰奧運的機會

奧運小組賽，和澳洲、印度以及韓國好手同組，拿下2勝1敗的成績，以分組第2晉級8強。面對丹麥好手，這對日本「最正女雙」組合展現壓制力，快節奏以21：7、21：12直落二取勝，順利前進4強

除了實力強悍外，志田千陽的清秀外型也吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持

▲志田千陽的清秀外型吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲志田千陽的清秀外型吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的社群IG已經有高達47.7萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
4強碰頭中國　過去交手有優勢

志田千陽／松山奈未在4強的對手，是世界排名第3，來自中國的劉聖書／譚寧。雖然在排名上略遜於對手，但兩方過去交手的戰績為3勝1負，是日本組合佔優，尤其在3勝之中，有2場都是以直落二取勝。

言下之意，日本組合若能維持過往身手，來應戰中國好手，相當有機會在首次闖入奧運會，就奪下獎牌，同時締造生涯的最佳紀錄

▲羽球女雙組合志田千陽（右）、松山奈未（左），因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲羽球女雙組合志田千陽（右）、松山奈未（左），因為外型亮麗，被球迷封為「最正女雙」，在日本國內外都受到高度關注。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲，目前個人IG帳號累積47.7萬追蹤數。（圖／翻攝自志田千陽 IG）
▲日本羽球女雙好手志田千陽，還曾經拍攝雜誌封面，外型甜美吸引眾多粉絲，目前個人IG帳號累積47.7萬追蹤數。（圖／翻攝自志田千陽 IG）

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