太平洋高壓不見了！鄭明典：「超大低壓環流」出現 對台影響出爐
凱米颱風過後，台灣天氣主要受到太平洋高壓影響，大多維持穩定、悶熱的天氣型態，不過前中央氣象局局長鄭明典今（2）日透過臉書表示，「太平洋高壓不見了」，取而代之的是「超級大的低壓環流」，提醒民眾，最近的天氣變化，「持續性」可能會相對明顯。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典提及，大家熟悉的大東亞天氣圖中，夏季常見的太平洋高壓「退到右上角」，原本太平洋高壓的位置出現一個超級大的低壓環流，這是很典型的「季風環流圈」，但不是每年都會出現，若看全球地面氣壓距平圖，更可以發現，這個超大季風環流圈和它東側的高壓，以及更東側的低壓實際上是連動的「同步變化」，甚至中南半島附近的高壓距平也在連動範圍。
鄭明典解釋，有這種連動關係的天氣系統，一般生命期比較長，不會突然出現又快快消失，所以最近的天氣變化可能持續性會相對明顯。中央氣象署預報員張承傳則表示，這類的天氣系統本身就是大尺度、大範圍的影響，當出現多個天氣系統相連時，整體梯氣的變化會比較慢，持續時間就較長。
至於台灣近說天氣，張承傳指出，台灣還是處於相當高壓的環境，天氣維持悶熱穩定，降雨主要受西南風吹拂影響，午後會有一些雷陣雨，至於日本南方的大低壓環流，雖然內部環境偏不穩定，但目前暫時沒有颱風生成訊號。