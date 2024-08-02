快訊／曾傳昇涉賭玩德州撲克遭起訴可能被開除？味全龍球團回應了

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針對曾傳昇遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。
根據報導指出，檢警調查發現，賭場的賭博方式是賭客繳交3,400元，其中3000元作為賭金，賭客取得3萬分籌碼進行賭局，剩餘400元則由吳姓場主抽取以營利，為時2小時賭博，或繳交6,600元，其中6,000元作為賭資，賭客取得6萬分籌碼進行賭局，剩餘600元則由吳姓場主抽取以營利 ，為時2個半小時賭博；整點時籌碼低於一定比例，則可再繳交相同金額取得籌碼後併入剩餘籌碼繼續賭博。
曾傳昇是在2019年透過選秀加入味全龍隊，曾經被期待是下一個「大物」，但曾傳昇近年成績一直不太理想，還說家中狀況不佳。2021年時甚至被味全龍隊總教練葉君璋點名「態度不好」，認為他態度上還需要加油，並告誡他打職棒要嚴肅，不可以開玩笑，如今又因賭博而遭到起訴，令人感到不勝唏噓。
中職今年事件不斷，統一獅黃勇傳因為積欠大筆債務被開除，加上樂天桃猿邱丹因為酒駕事件自毀前程，如今曾傳昇也因賭博被逮，職棒生涯恐怕不樂觀。
根據中職規章明定：「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球 形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當 言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該 不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至 10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團 涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款 1 億元。