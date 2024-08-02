情侶檔躲山區製毒！警攻堅畫面曝光 查獲「喪屍煙彈」煙油、手槍
北市警局信義分局查緝毒品，發現29歲夏姓男子與27歲的陳姓女友，於新北市石碇山區的老家製作毒品，上月30日，警方前往攻堅，當場逮捕製毒的情侶檔，並起獲11公升製作「喪屍煙彈」的煙油及其他原料，市值估計達上千萬元，另外，現場也查扣2把改造手槍以及60顆子彈。警訊後，將2人移送台北地檢署複訊，夏男遭聲押禁見獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，信義分局掌握情資，經多日跟蹤、埋伏，鎖定夏男與其陳姓女友，2人將製毒工廠設置於新北市山區、人煙稀少處。上月30日，檢警持搜索票、拘票前往製毒點攻堅，現場查獲「 依托咪酯」及「異丙帕酯」原料，以及11公斤「喪屍煙彈」的煙油，另查扣卡西酮原料、咖啡包包裝、製毒器具、化學藥等證物，另又查扣手槍2把、子彈60顆等。
警方指出，以「 依托咪酯」及「異丙帕酯」做「殭屍菸彈」主要原料，其摻入數種化學原料加工提煉、純化為油酯，再分裝成時下青少年接受度高的電子菸產品，其外觀與一般電子菸彈相似，除查緝上難以區別外，易造成青少年濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立。
警方初步估計，將菸油分裝為「殭屍菸彈」或批發予下游分裝，可製成上萬枚「殭屍菸彈」，危害社會情節重大，訊後將2人移送北檢複訊，夏男遭裁定收押禁見。警方強調，針對不法犯罪行為，將持續展現強勢掃蕩作為，嚴正執法、除惡務盡的決心，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。
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