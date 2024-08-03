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健檢奏效！他一次集滿糖尿病＋高血壓＋高血脂　46%不知血糖異常

▲國健署提供40歲至64歲民眾，每三年1次成人健檢，民眾應好好把握。（示意圖／取自Unsplash）
▲國健署提供40歲至64歲民眾，每三年1次成人健檢，民眾應好好把握。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名45歲男性沒有慢性病史，平常也無不適，自認身體不錯，沒想到日前接受成人預防保健檢查，竟發現血壓159/111mmHg、空腹血糖202mg/dl（正常值<100mg/dl），總膽固醇243mg/dl（正常值<200mg/dl），進一步追蹤又發現糖化血色素10.8%，確診高血壓、高血脂及糖尿病。

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奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真說明，現代人生活繁忙，普遍缺乏運動，加上飲食習慣不良，與此個案相似情況不勝枚舉，呼籲民眾定期接受成人健檢，才能為自己的健康把關。

▲量血壓、血壓計。（圖／取自Unsplash）
▲部份中年人無慢性病史、平時也無特殊狀況，自覺身體不錯，其實血壓、血糖已亮紅燈。（圖／取自Unsplash）
對此個案，謝佳真說，經仔細詢問，發現病人平時喜歡甜食又少運動，雖無不適，健康風險已不容忽，經生活型態調整及規律用藥，目前狀況已有改善，持續門診追蹤。

根據世界衛生組織報告，心血管疾病每年造成全球約1790萬人死亡，其風險因子包括血壓、血脂、血糖升高及肥胖等，若能早期辨識出高危險群，並確實追蹤治療，將可減少後續心血管疾病的發生。

此外，謝佳真表示，根據奇美醫院2023年成人健檢資料，40歲以上自述無糖尿病者，檢查後發現血糖異常者達46%，而自述無高血脂者，檢查後發現血脂異常者達39%，由此可見有許多民眾未發覺自己已罹患三高。

▲在端午節下午5點前，可吃些「綠色食物」祈求健康。（示意圖／取自unsplash）
▲除了定期健檢，日常飲食也要少油、少鹽、少糖、高纖，盡量多吃天然原型食物。（示意圖／取自unsplash）
謝佳真提醒，國健署提供40至64歲民眾每3年1次成人健檢，而35歲以上且罹患小兒麻痺、55歲以上原住民及65歲以上者則為每年1次，另45至79歲（原住民40至79歲）終身提供1次免費的B肝、C肝篩檢。

謝佳真也建議，除定期健檢外，日常飲食應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，盡量攝取天然原型食物，以白開水取代含糖飲料，養成運動習慣，並維持理想體重，若疑似血壓偏高，應在家量測血壓，採722原則，「7」代表連續7天量測，第1個「2」代表早上起床後、晚上睡覺前各量1次，第二個「2」代表每次量2），居家血壓則應維持130/80mmHg以下。

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