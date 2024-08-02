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周子瑜Solo出道「早在6月就劇透」！TWICE志效、娜璉急發言挺忙內

▲韓國女團TWICE，昨（1）日無預警宣布台灣成員周子瑜即將Solo出道，吸引了其他7位成員們送上祝福外，子瑜也被扒出其實早在6月時就搶先「劇透」好消息了。（圖／TWICE YouTube）
▲韓國女團TWICE，昨（1）日無預警宣布台灣成員周子瑜即將Solo出道，吸引了其他7位成員們送上祝福外，子瑜也被扒出其實早在6月時就搶先「劇透」好消息了。（圖／TWICE YouTube）

記者史平旭／綜合報導

出道超過8年的韓國長紅女團TWICE，近兩年也慢慢「解封」成員們各自的行程活動。其中，台灣籍成員周子瑜昨（1）日晚間宣布即將推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，以Solo歌手的身分出道，不僅讓ONCE（粉絲名稱）又驚又喜，TWICE成員志效、娜璉等紛紛獻上祝福外，子瑜也被扒出其實早在6月時就搶先預告《abouTZU》！

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▲TWICE成員周子瑜出道至今9年，日前才歷經遭公司雪藏的爭議，沒想到時隔不到半年，就宣布將發行首張個人專輯。（圖／TWICE YouTube）
▲TWICE成員周子瑜出道至今將近9年，日前才歷經遭公司雪藏的爭議，沒想到時隔不到半年，就宣布將發行首張個人專輯。（圖／TWICE YouTube）
台灣時間昨日深夜11點，TWICE所屬的經紀公司JYP娛樂，無預警在官方YouTube上發布子瑜Solo的預告片，讓子瑜成為繼隊長志效和人氣成員娜璉後，隊內第3位Solo的成員。消息公開後，團隊裡除了成員SANA外，其他7位成員紛紛轉發預告為子瑜宣傳。其中，有Solo經驗的娜璉和志效也分別寫下：「我一直在等」、「哇！好漂亮的我們老么，加油油油！」鼓勵子瑜。

其實子瑜早在Solo消息正式公告前已經偷偷向粉絲「劇透」，今年滿25歲生日的她提前在6月10日時，就在泡泡（粉絲訂閱制的藝人互動平台）中PO出自己在錄音室的照片，並配文寫下：「雖然不是我的生日禮物，但還是可以期待一下！」透露自己在準備「新的東西」，雖然不少人猜測是不是即將Solo，但回憶起子瑜一直以來遭受的不公待遇，粉絲們也不敢抱有太大的期望。沒想到昨日深夜，再次來到泡泡的子瑜表示：「今天真是想熬夜的日子」，不到一個小時後就公布Solo的消息，直接轟炸粉絲們的同時，也看得出來子瑜對於《abouTZU》也期待已久。

在團體中人氣居高不下的子瑜，日前不斷傳出遭JYP娛樂「雪藏」的爭議，不僅在回歸預告中，她的照片被其他成員的照片覆蓋，幕後花絮裡的子瑜更是直接「消失」、鏡頭全被剪，氣得各國粉絲自發性集資出動卡車抗議，高調發聲維護她的權益，如今子瑜竟傳來Solo的好消息，讓粉絲意外之餘，也對子瑜的未來發展鬆了一口氣。

▲有Solo經驗的娜璉、志效也在預告發布後分別在IG寫下：「我一直在等」、「哇！好漂亮的我們老么，加油油油！」宣傳與鼓勵子瑜。（圖／_zyozyo、nayeonyny IG）
▲有Solo經驗的娜璉、志效也在預告發布後分別在IG寫下：「我一直在等」、「哇！好漂亮的我們老么，加油油油！」宣傳與鼓勵子瑜。（圖／_zyozyo、nayeonyny IG）
▲日前，子瑜傳出遭JYP娛樂「雪藏」爭議，氣的粉絲直接出動卡車替她維權。（圖／轉攝自微博）
▲日前，子瑜傳出遭JYP娛樂「雪藏」爭議，氣得粉絲直接出動卡車替她維權。（圖／轉攝自微博）
▲子瑜在Solo出道的預告片中，也復刻早年在綜藝《偶像運動會》爆紅的「射箭頂級神顏」畫面。（圖／TWICE YouTube）
▲子瑜在Solo出道的預告片中，也復刻早年在綜藝《偶像運動會》爆紅的「射箭頂級神顏」畫面。（圖／TWICE YouTube）

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