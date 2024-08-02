周子瑜Solo出道「早在6月就劇透」！TWICE志效、娜璉急發言挺忙內
出道超過8年的韓國長紅女團TWICE，近兩年也慢慢「解封」成員們各自的行程活動。其中，台灣籍成員周子瑜昨（1）日晚間宣布即將推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，以Solo歌手的身分出道，不僅讓ONCE（粉絲名稱）又驚又喜，TWICE成員志效、娜璉等紛紛獻上祝福外，子瑜也被扒出其實早在6月時就搶先預告《abouTZU》！
記者史平旭／綜合報導
台灣時間昨日深夜11點，TWICE所屬的經紀公司JYP娛樂，無預警在官方YouTube上發布子瑜Solo的預告片，讓子瑜成為繼隊長志效和人氣成員娜璉後，隊內第3位Solo的成員。消息公開後，團隊裡除了成員SANA外，其他7位成員紛紛轉發預告為子瑜宣傳。其中，有Solo經驗的娜璉和志效也分別寫下：「我一直在等」、「哇！好漂亮的我們老么，加油油油！」鼓勵子瑜。
其實子瑜早在Solo消息正式公告前已經偷偷向粉絲「劇透」，今年滿25歲生日的她提前在6月10日時，就在泡泡（粉絲訂閱制的藝人互動平台）中PO出自己在錄音室的照片，並配文寫下：「雖然不是我的生日禮物，但還是可以期待一下！」透露自己在準備「新的東西」，雖然不少人猜測是不是即將Solo，但回憶起子瑜一直以來遭受的不公待遇，粉絲們也不敢抱有太大的期望。沒想到昨日深夜，再次來到泡泡的子瑜表示：「今天真是想熬夜的日子」，不到一個小時後就公布Solo的消息，直接轟炸粉絲們的同時，也看得出來子瑜對於《abouTZU》也期待已久。
在團體中人氣居高不下的子瑜，日前不斷傳出遭JYP娛樂「雪藏」的爭議，不僅在回歸預告中，她的照片被其他成員的照片覆蓋，幕後花絮裡的子瑜更是直接「消失」、鏡頭全被剪，氣得各國粉絲自發性集資出動卡車抗議，高調發聲維護她的權益，如今子瑜竟傳來Solo的好消息，讓粉絲意外之餘，也對子瑜的未來發展鬆了一口氣。