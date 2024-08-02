快訊／周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

子瑜熬9年終於單飛！台灣舞蹈恩師哭了：讓JYP知道她後盾有多強大

▲子瑜苦熬9年確定單飛發行個人專輯，恩師嘻小瓜激動到想哭。（圖／JYP Entertainment YouTube）
▲子瑜苦熬9年確定單飛發行個人專輯，恩師嘻小瓜激動到想哭。（圖／JYP Entertainment YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓女子天團TWICE台籍成員周子瑜，近年不時傳出被經紀公司JYP冷凍的消息，如許久沒有個人活動、專輯封面和花絮影片不見人影等，不過昨（1）日官方宣布子瑜將在今年推出首張Solo專輯《abouTZU》，確定單飛出道，不只ONCE（粉絲暱稱）欣喜若狂，她的舞蹈恩師嘻小瓜（謝紹宸）也呼籲大家高調宣傳，「讓公司知道子瑜的後盾有多強大吧！」

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昨天深夜，嘻小瓜在Threads分享一張子瑜個人專輯預告片截圖，寫下：「終於等到妳出個人Solo了！好感動！等了那麼久！看到孩子長大來到成年禮！拜託大家一起分享！讓公司知道子瑜的後盾有多強大吧！」附上兩個掉眼淚的表情符號。

▲嘻小瓜欣慰子瑜推出個人音樂作品，發文幫好友宣傳。（圖／嘻小瓜Threads）
▲嘻小瓜欣慰子瑜推出個人音樂作品，發文幫好友宣傳。（圖／嘻小瓜Threads）
貼文一發布，許多ONCE紛紛表示：「沒有小瓜這個啟蒙導師，就沒有今天的周子瑜」、「太感動了～開心到跳起來！話說預告有愛麗絲夢遊仙境（電影）的感覺」、「看到子瑜Solo，感動到不行」、「之前好多傳聞終於等到真的了，射箭那幕夢回偶運會，大家一起支持子瑜吧」、「相信小瓜一定非常感動」、「專輯全包了！」

兩人師徒情誼超過10年　子瑜每年生日必定寄禮物

嘻小瓜過去是子瑜的舞蹈老師，2人相識超過10年，私交甚篤，師徒倆不僅保持聯絡、相互關心，原則上一年還會見一次面，子瑜生日也會寄送禮物給恩師，署名「TO小瓜老師」，連續多年都沒有間斷。

2019年，嘻小瓜飛到南韓參加TWICE 4週年見面會，與子瑜在後台留下搞笑合照，沒想到，將照片分享到社群，竟遭酸民嗆「別再蹭人家熱度了好嗎...」對此，嘻小瓜看到後回覆「下次你也可以去呀」，並附上比讚的符號，高EQ回應，獲得大批ONCE按讚力挺。

▲▼嘻小瓜和子瑜相識10年。（圖／嘻小瓜IG）
▲▼嘻小瓜（上圖右）和子瑜認識10多年，交情非常好。（圖／嘻小瓜IG）
▲嘻小瓜和子瑜相識10年。（圖／嘻小瓜IG）

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