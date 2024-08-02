空軍氣燄擋不住！台股難逃股災 終場重挫1004點、創單日最大跌點
美國股市昨（1）日慘遭血洗，其中費半指數大跌逾7%，拖累今（2）日台北股市開盤重挫500.9點、以22141.2點開出，隨後在電金傳全面走跌之下，盤中跌幅擴大，最低來到21636.22點、下跌1005.88點，創下史上盤中第三大跌點，終場跌幅也沒有收斂，下跌1004.01點或4.43%，創史上收盤首次跌千點之多，同時也創下史上最大跌點，收在21638.09點，跌破5日線以及季線，成交量放大到5171.83億元。此外，台股今日收周線，本周下跌481.12點或2.18%，周K連3黑。
記者陳郁柔／台北報導
大盤重挫逾千點，中小行股也難逃賣壓，櫃買指數同樣開低走低，終場下跌9.13點或3.42%，收在257.78點，日K連4黑，並且摜破月線，成交量為1122.57億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、新光金、昆盈、群創、中信金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、廣達、欣興。
權值股全數重挫，台積電以918元開出，下跌42元，跳空摜破季線關卡，沒想到盤中賣壓持續加大，終場下跌57點或5.94%，收在903元，創下6月11日以來、也就是近2個月以來低點；鴻海開盤下跌10元、以192.5元開出，盤中最低來到185.5元，終場下跌16元或7.9%，收在186.5元，失守季線關卡；聯發科以1130元開出，終場下跌90元或7.63%，收在1090元。
台積電在創波段低點，也拖累半導體股走弱，類股指數下挫5.9%，采鈺、世芯-KY慘至跌停板，矽力-KY、京元電子下跌逾8%，力成、創意下跌逾7%，祥碩、日月光投控、達發下跌逾6%，南亞科、威盛、智原下跌逾5%。
同樣回檔的還有AI概念股，奇鋐逼近跌停板，下跌逾9%，廣達、緯穎、藍天下跌逾7%，樺漢、佳世達、華碩下跌逾4%。
高價股也同樣重挫，股王信驊慘入跌停、來到3745元，股后大立光下跌逾3%，來到2770元。此外，穎崴跌破千元關卡，台股僅剩14千金。