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肺癌篩檢最新結果出爐！1401人確診　每百人就2位、有家族史注意

▲癌症常年居國人十大死因之首，而癌症死亡率最高便是氣管、支氣管和肺癌。（圖／公關照片）
▲癌症常年居國人十大死因之首，而癌症死亡率最高便是氣管、支氣管和肺癌。（圖／公關照片）

家庭消費中心／綜合報導

國健署在7月26日公布最新的免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢結果，從2022年7月至今（2024）年6月，國內已有11萬4445人接受檢查，找出1401名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占83.2% （1165人），顯示LDCT肺癌篩檢確實有助早期發現肺癌。

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國健署指出，在找出的1401名肺癌個案中，有1005人具肺癌家族史，351人為重度吸菸者，45人為具肺癌家族史的重度吸菸者；受檢者中，每100個完成篩檢者可找到肺癌個案，在具肺癌家族史者為1.6%，重度吸菸者為0.8%，具肺癌家族史的重度吸菸者為1.1%，整體為1.2%，其偵測率與國際肺癌相關研究相當。

此外，國健署分析，若將受檢者風險因子與診斷期別進行比較，具肺癌家族史有89.5%為早期，晚期（3及4期）僅占7.5%；重度吸菸者早期比率較低（66.4%），晚期比率較高（28.5%），但仍遠比實施肺癌篩檢前的2021年國人肺癌期別分布佳（早期35.3%、晚期61.3%）。

▲俗話總說「沒有一根煙解決不了的事情」，但長期抽菸會讓身體暴露在各種風險之中。（圖／Shutterstock）
▲長期抽菸會讓身體暴露在各種風險之中。（圖／Shutterstock）
國健署署長吳昭軍說，早期肺癌（0期及1期）5年存活率達9成以上，但到第4期急速降至1成，而依據2021年台灣癌症登記資料，我國每2例肺癌確診個案有1人已第4期，晚期個案占6成以上。

吳昭軍說明，為及早發現肺癌，國健署參考實證，採用目前獲國際認可能早期發現肺癌的LDCT作為篩檢工具，符合篩檢資格的對象如下：

■具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

■重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。

此外，吳昭軍說，肺癌篩檢開辦迄今已屆滿2週年，2022年篩檢無顯著異常約2萬人，可於今年再次受檢，目前已有3747名民眾完成第2次檢查，呼籲符合資格民眾應及早排檢，避免集中於年底才篩檢，造成排檢等候時間拉長。

吳昭軍提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，不能避免肺癌發生，吸菸者只要戒菸10到15年，肺癌發生風險可能減半，鼓勵吸菸者多善用戒菸服務資源，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌機率。

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