肺癌篩檢最新結果出爐！1401人確診　每百人就2位、有家族史注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，國健署分析，若將受檢者風險因子與診斷期別進行比較，具肺癌家族史有89.5%為早期，晚期（3及4期）僅占7.5%；重度吸菸者早期比率較低（66.4%），晚期比率較高（28.5%），但仍遠比實施肺癌篩檢前的2021年國人肺癌期別分布佳（早期35.3%、晚期61.3%）。
國健署署長吳昭軍說，早期肺癌（0期及1期）5年存活率達9成以上，但到第4期急速降至1成，而依據2021年台灣癌症登記資料，我國每2例肺癌確診個案有1人已第4期，晚期個案占6成以上。
吳昭軍說明，為及早發現肺癌，國健署參考實證，採用目前獲國際認可能早期發現肺癌的LDCT作為篩檢工具，符合篩檢資格的對象如下：
■具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
■重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。
此外，吳昭軍說，肺癌篩檢開辦迄今已屆滿2週年，2022年篩檢無顯著異常約2萬人，可於今年再次受檢，目前已有3747名民眾完成第2次檢查，呼籲符合資格民眾應及早排檢，避免集中於年底才篩檢，造成排檢等候時間拉長。
吳昭軍提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，不能避免肺癌發生，吸菸者只要戒菸10到15年，肺癌發生風險可能減半，鼓勵吸菸者多善用戒菸服務資源，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌機率。