7-11迎七夕情人節！寄杯咖啡買2送2、拿鐵13杯520元　金莎送瓷盤

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📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.8折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾CITY系列風味冰飲 （皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵）任選12杯520元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式任7杯520元，6.8折（原價110元、特價75元）
◾CITY TEA冰淇淋紅茶13杯520元，6.8折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換 ，5折（原價65元、特價81元）
還有7-11即起至8月20日前，金莎5粒2條102元；金莎3粒裝買4條送金莎心型瓷盤；其它金莎/臻品指定品項任選2入8折、3入77折。
全家跨界合作日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」，以beard papa’s獨家卡士達配方推出2款冷藏甜點，包含經典回歸款「卡士達餐包」及新品「卡士達布雪蛋糕」，分別以蓬鬆柔軟的蛋糕體與獨特工法製成的餐包體夾入beard papa’s卡士達內餡，香氣濃郁、冰涼不膩口，兩款售價皆為45元，8月6日前「全家」會員可享任選第二件6折優惠。
全家亦攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」聯名開發飲品及雪糕，新品「黑糖奶茶」使用日本沖繩黑糖製成，帶有獨特炭燒風味，口感濃郁而滑順，售價38元；「焦糖可可派對雪糕」則以苦甜巧克力脆皮撒上烤杏仁顆粒，包覆比利時黑巧克力冰淇淋與海鹽焦糖夾心，層次豐富、鹹甜可口，售價59元，即日起至8月20日，任選SAKImoto兩款新品可享第二件6折優惠。