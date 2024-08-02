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北市幼兒園狼師案「監視器畫面」可看了！檢察官同意家長觀看影像

▲狼師案延燒，北市教育局長湯志民出面說明。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.02）
▲狼師案延燒，北市教育局長湯志民出面說明。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.02）

記者呂炯昌／台北報導

北市信義區培諾米達幼兒園負責人兒子毛畯珅涉嫌猥褻、性侵超過20名幼童，引發社會震驚。北市議員不約而同質疑北市柯文哲與蔣市府處置有疏失。北市教育局長湯志民今（2）日親上火線舉行記者會說明，除了強調行政調查與司法調查目的不同，目前已採最重懲處，且原本依兒福法規範不能調閱的園內監視器所拍被害經過影像，經檢察官同意後，家長可觀看自己小孩在幼兒園內的監視器畫面。

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湯志民指出，行政調查與司法調查之目的、調查手段及調查期程均不同，教保服務機構違法事件(包括性平事件)之行政調查，係為確認教保相關人員有無違反幼兒教育及照顧法第30條或教保服務人員條第33條之之違法行為，如經依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」行政調查屬實，即可立刻依法裁處「行為人」及負責人外，並認定其是否有終身或1至4年不得再聘任為教保相關人員之狀況，刊登於「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，管制相關人員在進入幼兒園。

湯志民強調，行政調查期間較司法調查期間短，可用調查手段亦與司法調查不同，目的係為裁處行為人及相關人員，與司法調查目的不同。

湯志民指出，本案24名幼生通報均受理，自調查小組成立以來，已積極透過訪談家長、幼生及其他教保相關人員等，調查蒐集相關違法事證，並做成調查報告提送認定委員會決議，只要查有證據立即開罰。認定委員會就其中8案認定有明顯構成違法事件，其餘部分個案雖直接認定，但北市仍積極移送司法調查釐清。教育局本於行政調查之目的，不需等司法調查結果，就可即刻、有效先行對違反兒少保案之行為人採取停職手段，保護幼生、避免傷害擴大，並將行為人及負責人裁處法定最重罰鍰，且終身均不得再聘用為教保相關人員。

針對有家長要求觀看監視器畫面，教育局指出，園內監視器影像涵蓋所有師生影像或相關被害經過，依兒福法規範為保護幼童隱私及其他人肖像權，實不宜將監視器畫面，提供公眾閱覽，本來監視器畫面是不能調閱，基於家長關心的小朋友的心情，市府特別請警方協助，在請示檢察官同意後，依檢察官指示提供家長觀看自己小孩監視器畫面。

針對市議員質疑，通報案件有24件，市府卻只認定8件成立，是否有吃案情形？教育局副局長陳素慧表示，行政調查針對行為人跟幼兒園做行政懲處，今天不管成立1案，還是24案，都從重處理，絕對沒有吃案，真正能認定是性侵害，還是性騷擾都要交給司法調查，還給每個孩子事實，並指出去年11月就廢止該幼兒園營業許可，她強調絕對沒有吃案，後續若有其他家長需要協助，也會協助。

針對有家長要求影片全數刪除，教育局回應說，去年家長就有提出要求，幼兒園有訂一段時間，一種是單獨幾個家長去消除畫面，另一種則為統一某個晚上，幼兒園做出檔案消除，教育局也有派人前往督導，後續若有家長發現物品沒拿回，還是可以跟前負責人確認，確保家長疑慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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