台味浪潮來襲！CoCoX統一木瓜牛乳夢幻聯動咀嚼系飲品「超有料」

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今夏CoCo都可與統一木瓜牛乳再攜手，挑戰創意無極限，推出超台有「料」手搖飲「拍拍拍呀青牛乳」，這次的創新除了讓飲品更突出增添風味之外也更接地氣。其中將啵啵晶球和蜜香凍入料，木瓜牛乳加上這兩個爽口元素，Q彈爽脆的口感咀嚼控一定要來報到。此外，基底還加入了黃金比例調製的四季春青茶，濃郁奶香中帶著淡雅茶香的尾韻，香甜回甘的極致口感，推薦給手搖控們手刀嚐鮮！整體味覺超豐富充滿驚喜，除了蜜香凍在口中留有一點蜂蜜的香氣和青茶的尾韻融合，每一口在炎熱地夏天飲用都倍感清爽。
手搖結合飲料已是新趨勢！還有造型可愛聯名杯身亮麗
「好料新嚼感-拍拍拍呀青牛乳」今年升級了飲品2.0，更推出兩款可愛爆表的「夏季限定聯名杯身」，整個感覺都超夏天。若想體驗台灣經典飲品結合手搖潮流要把握時間，限量特調上市期間為08/02，數量有限售完為止 ; 怕現場排隊人潮的話，只要加入CoCo都可 LINE官方帳號，即可線上點單。為了回饋一直敲碗期待統一木瓜牛乳聯名特調回歸的粉絲，08/07也將祭出好友日活動，只要打開CoCo都可 Line官方帳號即可領取券，享有「拍拍拍呀青牛乳」(L)第二杯0元優惠，與麻吉一起分享強強聯手的台味手搖絕對是令人暑氣全消的必喝精選！
商品資訊
8/2全台門市販售 （部分門市不販售）
拍拍拍呀青牛乳，售價 $ 70 元/大杯
好友日優惠資訊：
加入CoCo都可Line官帳，上「都可訂」線上點單 即可享有獨家優惠
都可訂線上點單優惠：
優惠時間：2024年8月7日(三) 各門市當日打烊
優惠內容：於CoCoLine官方帳號領券後，前往都可訂訂購「拍拍拍呀青牛乳」憑券第二杯0元（數量有限，售完為止）
＊此活動僅適用於CoCo都可訂線上點單 適用此優惠方案。
＊實際販售品項、金額依CoCo都可訂販售為準。
＊CoCo都可保留調整本活動內容之權利。