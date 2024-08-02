「蔡壁如上節目有沒報備？」盧秀燕標準答案洩漏掌握關鍵2分鐘
台中市長盧秀燕結束訪美後，昨天正式上班，同一時間市府顧問蔡壁如請假到台北接受電台專訪，除了大談民眾黨內現況、表態支持盧秀燕代表國民黨選總統，也為盧秀燕2028能否整合柯文哲埋下伏筆。盧秀燕今天被媒體問到，蔡壁如上節目前有沒向市長報備？只回答「不好意思，上班時間不談選舉」，顯見已充分掌握蔡壁如在關鍵2分鐘釋放的訊息。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕前天清晨回到台灣，昨天上午公開亮相時二度咳嗽，透露在美國感染了風寒。與此同時，市府顧問蔡壁如到電台接受專訪，正值民眾黨5周年黨慶前夕的敏感時刻，長達一小時的節目中，蔡壁如談了北市府3大案、民眾黨設副主席傳聞、新竹市長高虹安爭議、台灣碳淨零學院，以及她和黨主席柯文哲、立委黃國昌、前副市長黃珊珊等人的關係，還聊到2030重啟核電爭議、她在台中的近況和未來規劃、盧秀燕如何用心幫助花蓮災後復甦，令她佩服等話題。
談到盧秀燕時，主持人王淺秋順水推舟問到，對盧秀燕是否前進2028、藍合有無可能再合的看法。蔡壁如回答「柯文哲和盧秀燕我都支持」，又補充說「若是市長知道，會說『這不要講』」，似在暗示自己嫻熟盧秀燕的領導風格。有關盧秀燕參選的話題，不到2分鐘便結束。
盧秀燕今（2）日出席潭子區潭興路拓寬開工典禮，立委楊瓊瓔致詞時，大讚盧秀燕任內做得很好，她對現場民眾大聲問「讓市長擴大服務好不好？」還補了一句「大家都聽得懂」，台下熱烈回應，大聲說「好」。媒體問及「蔡壁如顧問昨天上節目，有沒有向市長報備？」並未正面回答，反而說「不好意思，上班時間不談選舉，謝謝大家」，顯見已經充分掌握蔡壁如昨天上節目時，聊到有關她的內容，一旁的楊瓊瓔當場大笑。
不僅不談選舉，盧秀燕被問「2030重啟核電」爭議時，也不像蔡壁如般侃侃而談，僅回答「有關中央的議題，可能須等中央進一步說明清楚，我們再來說明」。並表示特別強調要專心市政，希望大家除了關注中央，也要關心地方發展，比如潭興路開工，「這條路若打通，子孫才會成功」。