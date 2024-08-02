吃涮乃葉「麻辣鍋驚見蟑螂」！業者道歉：食材已廢棄 衛生局查了
近期台灣食安問題連環爆，也讓消費者更加重視食材衛生。近日台中市就有一名吳姓男子，前往知名吃到飽日式涮涮鍋「涮乃葉」文心秀泰店用餐，卻在麻辣湯中驚見一隻長約1公分的小蟑螂，當場嚇壞。對此，總公司雲雀集團表示，已廢棄麻辣湯底及食材，也立即進行店內消毒清潔作業，未來將加強衛生管理。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，一名吳姓男子日前與妻子一同到台中市文心秀泰6樓「涮乃葉」日式涮涮鍋用餐，當時2人分別點了鴛鴦鍋麻辣湯及壽喜燒湯2種湯底，沒想到用餐涮肉時，竟在麻辣湯中發現一隻長約1公分的小蟑螂。
吳先生立即向服務員反應，當下服務員提出更換湯底，但吳先生反問「就換一個湯底這樣而已嗎？你的湯都已經煮過蟑螂了，那還能吃嗎？」服務員則回應，會先將整鍋倒掉換新，裡面的醬料也會先廢棄掉，另外湯底都是由總公司配送，且是分開包裝。
最後，店長同意將將湯底、食材換新，該筆消費金額約1100元也與以免單，但吳先生懷疑蟑螂已在後廚大湯鍋裡熬煮一段時間，因此先向台中市食安處檢舉，再向媒體提供照片，希望食安問題能受到重視。
對此，涮乃葉所屬總公司雲雀集團表示，此次事件確實是公司疏忽，當下已將麻辣湯底及食材廢棄更換成新的，店內也立即進行消毒清潔作業，未來將加強衛生管理，提供消費者安心的用餐環境。
至於台中市食安處則指出，昨日接獲陳情後，便立即派員前往稽查，業者已將同批材料作廢，可能是店內2天前消毒作業所致，現場並未見有病媒蹤跡及明顯缺失事項，但仍輔導業者出餐前應加強餐點品質把關及應落實病媒防治程序，並妥善處理客訴事件。