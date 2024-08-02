鄭文燦提告三次均不起訴！凌濤勸他在看守所靜思：別浪費司法資源
日前立委洪孟楷及桃園市議員凌濤控前桃園市長鄭文燦於2022年九合一選舉時，縱容「炒地皮」。對此鄭文燦提告違反妨害名譽，檢方不起訴，鄭提再議經發回。凌濤今（2）日出席偵查庭批鄭浪費司法資源，聲請再議令人咋舌。
記者莊蕙如／台北報導
洪孟楷和凌濤於2022年11月時共同舉行記者會，指鄭文燦投入10億利用賭盤影響桃市長選情，請檢調盡速調查，另外，凌濤質疑鄭在市長任內，不斷出售市府土地助長炒房、炒地，並以市府會議紀錄指鄭文燦介入捷運站的位址，讓郭哲敏炒地集團獲取暴利。
鄭文燦為此向桃園地檢署提告朱立倫、洪孟楷和凌濤3人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選罪、《刑法》妨害名譽罪，獲不起訴處分。
鄭文燦不服判決聲請再議，台灣高檢署審查後，認為洪、凌2人被控部分，因偵查不完備，發回桃檢命令續行偵查，凌濤今日到桃園地檢署開偵查庭，訊後表示，當時鄭文燦稱520就職大典朱立倫出席就不聲請再議引發譁然，被外界批評「拿司法當作政治工具」，威脅起訴或不起訴，是浪費司法資源。
凌濤也說，桃檢已經不起訴，結果鄭文燦再議，他今天才需要再度出庭，批鄭在看守所內提告3次，通通獲不起訴，卻仍要浪費司法資源提上訴，再發回重審，簡直令人瞠目結舌，勸鄭文燦在看守所靜思，別再浪費司法資源，箝制民意代表的檢驗。