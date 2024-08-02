32歲短今被嫌老！認了勤做醫美「臉就長這樣」：還是會難過的
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，她不時會在社群平台上分享日常生活，已經32歲的她卻會被酸民攻擊，嫌她長得老，短今昨（１）日在社群發文分享自己一直以來保養的心得，罕見回應外界對她外型的批評，坦言自己確實會感到難過，「臉就是長這樣⋯。」
記者吳昕蓓／綜合報導
短今在社群平台threads抒發心情，截圖網友的IG限時動態貼文，只見該名網友分享短今的自拍照，並表示短今貌美如花，但爸爸卻說短今很老，「我就會說至少沒有比你老，反正短今就是很漂亮，短今今天的穿著真的是在逃公主，受不了啦」，短今也轉發這則動態笑虧：「爸爸身分證先拿出來看一下。」
短今看似無所謂高EQ回覆，事實上卻還是很受傷，她忍不住感嘆：「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣⋯一直聽到我很老，還是會有點難過的」，好友徐凱希也在留言處以自身經歷安慰她：「沒事啦，我上節目推薦膠原蛋白網友在下面留言說我看起來像40幾歲沒有說服力？」
丘涵也鼓勵短今：「真的不老不要理他們，看到《不熙娣》覺得妳好可愛，外表跟個性都可愛」，貼文底下湧入大批粉絲為她加油打氣：「臉蛋漂亮可愛身材非常棒的短今哪會老，只能說有些人不懂得欣賞，這就是美女正妹賞心悅目」、「胡說，這麼年輕貌美，誰眼睛有病啊」、「老沒關係，漂亮就好」、「短今是女神！」