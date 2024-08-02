林欽榮視察岡山路竹延伸線　期許捷運建設一棒接一棒

高市副市長林欽榮今（2）日上午特地視察岡山車站周邊行車環境、跨站天橋以及岡山路竹延伸線第二階段後續施工作業辦理情形。林欽榮聆聽現場人員簡報後，期許捷運工程一棒接一棒，並提醒捷運團隊務必做好工程安全及後續營運管理維護工作。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮表示，高雄岡山火車站東側人口稠密，原只靠前站單一進出口通行，民眾需繞行地下道前往前站，相當不便。為解決火車站前後站往來不易的問題，捷運局特別規劃興建岡山火車站前後站跨站天橋，未來天橋上亦設置連通道進入台鐵站支付費區供旅客搭乘火車，目前跨站天橋已於113年6月底於捷運岡山站通車時，一併完成開放通行。
捷運局指出，除了跨站天橋外，岡山站前廣場也於今年6月30日完工，並已點交予交臺鐵與交通局等各相關單位。南側停車場已由臺鐵公司徵得停車場經營業者，預計於8月3日對外營運；另北側停車場刻正由臺鐵公司辦理委外營運規劃中，惟為盡快提供岡山火車站當地轉乘之停車需求，將由市府捷運局與交通局跨機關協助，於8月10日開放停車使用。
捷運局進一步表示，捷運岡山路竹延伸線是高雄市重要的交通建設項目，串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，捷運局於今年6月底已通車至岡山車站，同時於捷運岡山車站東、西基地亦積極進行聯合開發，未來將可滿足沿線科技產業居住需求，提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄市成為宜居、友善、便利的科技大城，落實行政院南部半導體S廊帶建設，形塑大高雄的未來藍圖。