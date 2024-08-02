處方箋將改標成分名！9大醫事團體強烈反對：別為缺藥顧此失彼

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今醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會暨各層級醫院及基層協會等九大團體聯合聲明，說明新制目標是針對全面醫療機構強制執行徹底改變醫囑規範，醫師僅可處方成分名，讓健保藥局於病人領藥時由藥師自由給予病人藥品，萬一是基於對廠牌的喜好或低成本考量，而選擇提供藥物給病人，導致病人每次領到的藥品皆可能不同。
聲明提到，原開立處方之醫師無從得知，抑或疾病療程中可能被頻繁換藥，將對病人之用藥品質產生重大傷害，不但突然造成病人莫大不安，更可能讓醫師和病人都無法預測疾病的進展。更甚者，倘民眾為能領取原廠藥物而轉至大醫院就醫，長久以往不但嚴重破壞分級醫療制度，更使民眾為尋找習慣用藥疲於奔命，嚴重影響民眾用藥權益。影響之大，新制試辦豈可貿然而行？
聲明指出，依藥師法規定，藥師調劑應按照處方，如藥品未備或缺乏時，應通知原處方醫師，請其更換，不得任意省略或代以他藥。新制若實施，不但有違法之虞，且大開倒退之門，任令藥師可以以任何其他品牌藥物取代，且無須紀錄替換原因，若遇到病人問及相關問題，藥局給予其他類似「主」成分之藥物時是否與原先服用之藥物有差異，醫師對未知的「次」成分該如何向民眾保證不會有其他併發症？換藥後若因此產生問題，屆時又應向何方究責？
聲明也說，任何醫療新制之推行應以確保全民健康權益不受影響為前提，對現今制度之缺失做出改善，然而以缺藥為由，實則棄醫療品質與民眾權益不理，「本會對此表達十二萬分之抗議與萬分之遺憾！」
醫事團體也呼籲，請健保署除應與醫藥界和民眾充分溝通宣導，更應以民眾醫療品質為優先考量，而非僅以有無藥品可用為施政目標，應該審慎評估此項新制之可行性並從長計議，不應僅為稍緩缺藥問題而顧此失彼，因小失大，否則恐危害千秋，萬民同受其害。