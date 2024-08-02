曾傳昇打德州撲克經確認起訴！中職聯盟宣示嚴懲：處以最重之處分

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聯盟說明，針對味全龍球團曾姓球員涉及德州撲克賭博案，經確認起訴，將依照聯盟規章《球團隊職員違規懲處規定》第５條：「球團隊職員若有賭博、鬥毆或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽 1 至10場。如涉及與球賽有關之賭博行為，最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」
聯盟強調，曾員經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，並建議球團內部從重論處，持續強化選手生活管理。
曾傳昇是在2019年的中職選秀會上，以第三輪第一順位雀屏中選，加入味全龍，同屆入選的隊友包含劉基鴻、李凱威、徐若熙等人，現今都是球隊中的主力好手。反觀曾傳昇的中職路相對起伏，雖然是以較高順位入選的游擊手，但至今仍沒有站穩一軍先發位置。
味全龍今天在花蓮球場交手樂天桃猿，曾傳昇因為在二軍並未隨隊，但發生這起事件，他未來要留在職棒的機會不大。
曾傳昇小檔案：
出生日期：2000年11月22日（23歲）
身高體重：175公分 68公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：游擊手、二壘手
出生地點：中華民國高雄市
最高學歷：開南大學
職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第五指名
中職資歷：中華職棒味全龍隊（2019年08月03日～）
資料來源：台灣棒球維基館