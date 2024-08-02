嘆被亂下標！卓榮泰遺憾：外國媒體聽懂我中文、國內媒體卻看不懂

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卓榮泰再次地說明，核三廠的1號機停役下來以後，即使它要重新地啟動，還要經過很漫長的安全總體檢、設備的更換，甚至整個地震帶再度的結構分析，那這個時間據台電、經濟部所說，要再3年半到5年之間，所以可以說現在幾乎到2030年之間，核三廠（1號機即使）再度地啟動，並沒有辦法發任何的電，這個是一個最大的前提，大家要清楚這個前提。
「未來的核能解決不了今天的問題！」卓榮泰說，今天電有沒有問題，到2030年之前，從所有新設的電廠跟多元開發綠能的過程，可以提供910萬瓩的發電量，這足以供應（國內電力需求），現在經過台電再一次審慎重新地評估，到2030年之前，所需要的總發電量增加的是800萬瓩，所以這應該不構成任何的問題。
卓榮泰提到，但社會上還是有一些疑慮，還是有一些說是不是有電力不足的問題，所以他才說，「未來的核能解決不了今天的疑慮跟問題」，只有努力地把新設電廠如期地完成，把新開發的多項綠能，各種方式都去增加新綠能的供應，這是他一向的說明。
至於未來核能的新技術，新的核能，卓榮泰提到，他說的是未來的新核能，有任何的可能，只要它符合核能、核電的安全，也得到相當的保證，也就是在安全保證核廢處理沒有問題，以及國內共識的情況底下，對未來的核能新技術，能公開討論。
卓榮泰直呼，被下一個標題說「2030年要重啟核電」，那真是差別太大了，他最大的遺憾是，「我是接受外媒的訪問，外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但我們國內的媒體，卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。