方文琳「玉女變逆女」氣壞劉文正！只想當王傑女兒後媽：退圈沒差
59歲方文琳80年代以女團「飛鷹三姝」入行，以多首合唱曲打開知名度，後來她單飛發個人專輯走紅，怎料，事業如日中天之際承認和王傑交往，遭受排山倒海的輿論圍剿，也傷透老闆劉文正的心，方文琳近日受訪坦言，當年已經想好當王傑女兒的後母，退出演藝圈也沒關係，「所以我很對不起劉（文正）大哥。」
記者楊穎軒／綜合報導
方文琳在Podcast節目《百靈果News》表示，當年和王傑談戀愛，被媒體抓包後，不喜歡說謊的她大方認愛，隨之而來的就是玉女形象破滅、粉絲出走和言語攻擊及抹黑，公司員工和劉文正接謾罵的電話、信件接到手軟，方文琳1987年以新人之姿拿下觀眾票選的金嗓獎，致詞時，她忍不住脫口：「請愛護我，不要傷害我。」
正旺的事業因為感情而走下波，方文琳還是堅持做自己，且早就做好心理準備，「那時候王先生有個大概5、6歲的小女兒，我真心地就想當一個後母，當時我的感受就是，跟他在一起我退出（演藝圈）都沒關係，所以其實我也在幕後，（幕前）停了滿長一段時間，因為銷售已經不好了嘛，我就乾脆躲起來」
願為男友王傑放棄一切 方文琳傷透劉文正的心
主持人Ken問她，那時兩人沒有結婚是因為王傑還想拚事業？方文琳說：「對，沒錯。」即便王傑一心想要工作賺錢，方文琳依然願意急流勇退，甘願為愛放棄大好的演藝事業，對此，方文琳自責地說：「所以我說我很對不起劉（文正）大哥就是這樣子，真的傷透了他的心。」
不過方文琳說，劉文正沒有因此下禁愛令，「飛鷹」成員裘海正當年也在跟現任丈夫、嘉義養豬大戶馬文鴻交往，但新聞沒有鬧得像她和王傑如此大，「沒辦法，兩個都是藝人嘛！」