迎接9月降息預期！「重量級美債00679B」擬配0.345元、8/16除息

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00679B自今年以來到7月底為止，累積淨申購逾 925億，已近去年全年約 1,080億的淨申購水準；據集保結算所統計，投資人數自 239,436人，成長至 344485人，其中，持有市值千萬以上大戶，更自 366人增至 821人。
美國公債以全球最強經濟體美國作為擔保，截至7月底，00679B追蹤指數的殖利率為 4.1%，採季配息制，其持有標的為長天期美債，於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。從價格表現來看，今年第1季、第2季分別以7個、15個交易日填息，在現階段利率風險有限下，具避險收益性質。
此外，據彭博資訊統計，「ICE美國政府20 年期債券指數」表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息期間，均約上漲 11%；而2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別再漲 42%及 26%，均優於同期間S&P500指數表現。
若以資產配置角度來看，美債ETF的配息屬於計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，可作為現金替代部位。
元大投信提醒，未來美國是否啟動降息，及年內降息幅度，仍受到通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種皆受到利率風險影響，且參與債券ETF配息時，應留意配息率不代表報酬率，各次配息率也可能因市場變化而有不同。因此，想參與配息投資人須謹慎評估，最晚8/15前買進持有，配息發放日在9/12。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。