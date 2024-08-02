全球股災檔不住！台股千金股3檔慘至跌停　股王信驊創逾2個月低

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賣壓也延續到今日的亞洲股市，日本股市開低走低，終場大跌2242.04點或5.88%，收在35884.29點，是亞股中賣壓最重的市場；南韓股市終場下跌103.07點或3.71%，收在2674.61點；截至下午2點30分，上証指數下跌18.21點或0.62%，深證指數下跌109.41點或1.26%；香港恒生指數則是下跌406.79點或2.35%，收在16898.17點。
台北股市也難逃賣壓，在電金傳全面走跌之下，最低來到21636.22點、下跌1005.88點，創下史上盤中第三大跌點，終場跌幅也沒有收斂，下跌1004.01點或4.43%，創史上收盤首次跌千點之多，同時也創下史上最大跌點，收在21638.09點，跌破5日線以及季線，成交量放大到5171.83億元。
此外，千金股也是今日賣壓來源之一，千金股裡就有三檔被打入跌停，分別是股王信驊下跌415元，收在3745元，創下5月31日、也就是超過2個月來低點；世芯-KY下跌255元，收在2335元，創下去年8月21日以來，也就是將近1年以來新低；M31下跌115元，收在1040元，創下去年12月26日以來、也就是超過7個月以來新低。
不僅如此，千金股也從原本的15檔縮至14檔。今日跌破千元的就是穎崴，以1020元開出，不過盤中不斷走低，終場下跌81元或7.86%，收在949元。