特企／把握最後2場　到「旨醞」享美饌遠眺大稻埕花火

馬辣集團與美國肉類出口協會聯手 美牛雙饗宴來襲　肉控大集合

▲涮樂提供多樣化的自助吧以及美國牛肉選擇，其中「和牛壽司」吸睛度高，讓饕客躍躍欲試，鍋底同樣具有強烈特色，是許多民眾吃到飽的好選擇。（圖／馬辣集團提供）
▲涮樂提供多樣化的自助吧以及美國牛肉選擇，其中「和牛壽司」吸睛度高，讓饕客躍躍欲試，鍋底同樣具有強烈特色，是許多民眾吃到飽的好選擇。（圖／馬辣集團提供）

本報訊

今夏最重磅！肉控大集合! 馬辣國際餐飲集團與美國肉類出口協會再次強強聯手，結合馬辣集團旗下兩大明星火鍋品牌「問鼎‧皇上吉祥 宮廷鍋物」與「涮樂·和牛鍋物食べ放題」盛大推出八月限定【美國牛肉慶—菲瑞牛肉雙饗宴】慶祝活動，「問鼎．皇上吉祥」端出的是「美國菲瑞牛肉爆漿起司丸」，美牛和頂級起司融合的極致口感，口感令人驚豔，再搭配店內原有的六款美國頂級牛肉，讓肉控大為滿足，活動期間只要參加【紅黃CP配，速配享優惠】顏色對對碰活動且每人均消1000元以上，做工繁複的美國菲瑞牛肉爆漿起司就免費送；而「問鼎．皇上吉祥--桃園藝文店」正值週年慶推出獨家吃到飽活動，也特別誠意加碼「美國菲瑞牛肉爆漿起司丸」無限續。

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「涮樂·和牛鍋物」則更豪氣，活動期間只要參加【紅黃CP配，速配享優惠】且消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，低脂高蛋白的【美國菲瑞牛肉】直接升級全桌免費吃到飽，再搭配店內原有的三種美國頂級牛肉--美國安格斯牛、美國牛胸腹肉、美國極黑和牛，高CP值的美牛饗宴，午餐只要749元起，全部讓你吃到飽，還有美味現做的炙燒和牛握壽司也通通免費無限享，堪稱全台最高CP值的和牛火鍋吃到飽，難怪肉肉控大暴動。

強強聯手，美國牛肉慶嗨翻天，線上線下攜手同慶

自從馬辣集團去年率先與「美國菲瑞牛肉」合作後，低脂高蛋白有嚼勁的美國菲瑞牛肉已成為鍋物界新竉兒，饕客對厚度介於0.1至0.15公分，涮一下即可品嚐的肉片，讚不絕口。美國肉類出口協會處長吳秋衡說明，「美國菲瑞牛肉」即指外側後腿板肉，牛隻身體重心與牠在起跑時須使力，因此，這個部份脂肪比最低、蛋白質最高，對於炎炎夏日用餐的饕客來說，100公克的熱量只有190大卡，更減少負擔，特別推薦搭配湯頭選擇「問鼎．皇上吉祥」的「皇上宮廷麻辣鍋」或「王爺胡椒豬肚雞湯」，「涮樂和牛鍋物」選擇「關東風壽喜鍋」或「北海道牛奶起司鍋」，美湯搭配頂級好肉，一片涮一片，一丸接一丸，簡直人生大享受。

除了全台問鼎及涮樂和牛門店提供暑假限定【美牛雙饗宴】超值活動外，二大品牌粉絲團也同步進行促銷宣傳，8月起至「問鼎‧皇帝吉祥 宮廷火鍋」與「涮樂·和牛鍋物食べ放題」官方粉絲團，週週還能參加多項抽獎活動，有機會可以獲得價值1,000元美國肉品抵用券!讓今年盛夏開啟鍋物的美味探索，愛吃美國牛肉的饕客絕不能錯過!

▲「問鼎．皇上吉祥」取向精緻氣派的風格，不僅鍋物、肉品講究，店內裝潢也走華麗宮廷風，讓許多民眾吃鍋之餘也享受宮廷氣派。（圖／馬辣集團提供）
▲「問鼎．皇上吉祥」取向精緻氣派的風格，不僅鍋物、肉品講究，店內裝潢也走華麗宮廷風，讓許多民眾吃鍋之餘也享受宮廷氣派。（圖／馬辣集團提供）
問鼎‧皇上吉祥 天下第一鍋皇室風華

「問鼎．皇上吉祥 宮廷鍋物」主打貫穿古今「天下第一鍋」，除了主廚精心研製的六種秘製宮廷湯頭外，還提供各種頂級山珍海味頂級食材滿足饕客的味蕾，加上此次加碼贈送的「美國菲瑞牛肉爆漿起司丸」，真的是物超所值；小資族推薦選擇2人秀才爆肉套餐只要$1380元起，再加$288可以升級18盎司花開富貴牛拚盤(美國頂級肩胛肉、美國頂級牛胸腹肉、美國無骨牛小排)，還可無限享用16種哈根達斯冰淇淋，餐後還可免費體驗宮廷服，一秒變身皇上、貴妃在龍椅上拍攝美美的打卡照，吃撐了、玩累了，坐上Tokuyo零重力紓壓按摩椅放鬆一下，吃得頂級、玩得盡興。

涮樂·和牛鍋物食べ放題 和牛多吃的創新體驗

喜歡原片美國菲瑞牛肉涮進火鍋的饕客，則可以選擇選擇「涮樂·和牛鍋物食べ放題」」，「涮樂·和牛」是馬辣集團火鍋吃到飽新品牌，平日午餐只要449起就可以無限暢享數十種新鮮食材，被網友戲稱全台CP值最高的和牛火鍋店，目前全台有三間門店，基隆店擁有無敵基隆山海景觀，新竹店、西門店則是地點方便，都是國際旅客指定到訪的名店；如果您是肉肉控，推薦選擇「松阪豚和牛放題」以上餐點，平日午餐只要749元起，不僅可以無限享受三種美國頂級牛肉--美國安格斯牛、美國牛胸腹肉、美國極黑和牛，參加【紅黃CP配，速配享優惠】活動，全桌再享升級送【美國菲瑞牛肉吃到飽】，加上美味現做無限供應的炙燒和牛握壽司，全台火鍋店第一好吃的美國和牛黑咖哩飯，堪稱全台最高CP值的和牛火鍋吃到飽，難怪肉肉控大暴動。

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