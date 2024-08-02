北市師竟也是「創意私房」成員　議員喊話快編預算做這件事預防

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游淑慧點出，由於校園和孩子的特殊性，警察機構也不適合太早介入教育體系內進行犯罪偵查與防制，這就出現幾個盲點：第一、當教育機構內，出現越來越多的犯罪行為，滿滿教育專業的官員和教職人員，如何在犯罪防制上應對和保護孩子？第二、當本該在教育系統內保護孩子的教職人員變成加害者時，外界力量又如何能快速發現和介入？
游淑慧強調，這還不只在兒童性犯罪，還包括其他犯罪行為進入校園，這次創意私房被破獲的嫌犯中，有現職老師，也有補習班負責人，他們把教育環境變成他們犯罪的天堂。她查了過去案例也發現，不只這一次，過去校園內教職人員、補習班裝針孔都不是個案，每次都等有受害者出現，才做一個又一個的危機處理。
游淑慧也質疑，在危機處理當下，教育官員有沒有快點思考怎麼預防下一次的發生？相對各種校園犯罪行為，似乎算是比較容易預防和發現，起碼可以先投入預算在「防偷拍偵測」的科技設備。今年4月時，她希望教育局必須編列預算和添購設備，讓每個學校都能定期做校園反偷拍的偵測。
游淑慧也說，這兩天她和教育局開始討論補習班內防偷拍的可能防制。一開始教育局給她的回應是，補習班是私人場域無法進入偵測，補習班數量太多，無法全面管理。但事實上，教育局本來就會針對補習班突襲檢查，檢查項目包含補習班班舍（含是否擴充班舍、變動隔間等）、核准類科、收費收據、每生使用面積（超收）、教職員工聘僱情形、定型化契約、性騷擾防治措施、現場是否有違反兒少安全情事等。
游淑慧直言，難道防偷拍不是性騷擾防治措施部分嗎？並直指，遇到問題，官員永遠可以有兩種選擇：一、開始想解決方法，嘗試各種努力作為；二、先提出各種困難，做自我責任切割。游淑慧認為，很遺憾，很多官員心態常常都是後者。官員不想解決麻煩，只想要麻煩不找上門，不過，多想一步、再快一點、多作一些，社會安全網的漏洞或許還很多，但最少我們得讓校園內是安全的。