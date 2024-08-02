麟洋配英文受訪片翻紅！李洋外國腔偷問：供蝦毀 王齊麟滿頭問號
「麟洋配」李洋、王齊麟昨（1）日成功晉級4強，今日將上場爭奪金牌戰門票，讓台灣民眾期待不已。而「麟洋配」的相關趣聞也在巴黎奧運期間連帶引起熱議，其中李洋、王齊麟3年前奪冠接受外媒訪問的片段被挖出，當時李洋因聽不懂外媒提問，偷偷轉頭用外國腔問王齊麟「供蝦毀？」爆笑影片如今再度翻紅。
記者賴禹妡／綜合報導
「麟洋配」2021年2月參加泰國年終賽，2人奪冠後接受外媒訪問，當時面對外語訪談，李洋、王齊麟顯得有些茫然，李洋聽完一連串提問，更轉頭用外國腔偷問王齊麟「供蝦毀？」王齊麟則迅速轉頭回「不知道」，兩人緊張又好笑的反應全被鏡頭拍下。
而王齊麟翻譯英文問題後，李洋也努力用英文應對問題，表達出比賽心得，王齊麟也在一旁協助補充，可愛的「麟洋配」訪問畫面，在今年奧運期間又被網友挖出，引來不少人笑喊「他們被採訪比打冠軍賽還煎熬」、「活脫是兩人一起接受線上英文聽講考試」。
不過，如今「麟洋配」已長年征戰海外，英文程度大幅提升，面對英文訪談也能流暢回答。而昨日李洋、王齊麟在男子雙打賽中，以2：0成績擊敗泰國吉丁努蓬、宗國，成功晉級4強，今日將再戰世界排名第2的丹麥阿斯特魯普、拉斯姆森，讓台灣觀眾期待2人再度拿出好表現。