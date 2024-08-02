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奈良鹿的復仇！叼走中國客護照「逃逸」咬爛　網友：鹿太壞

▲近期奈良公園傳出有中國遊客對奈良鹿做出惡意行為，但近來傳出有奈良鹿似乎做出了「反擊」。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期奈良公園傳出有中國遊客對奈良鹿做出惡意行為，但近來傳出有奈良鹿似乎做出了「反擊」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本奈良人氣景點「奈良公園」向來以成群的奈良鹿聞名，近來卻傳出，有中國遊客對公園內的奈良鹿做出用腳很踹、餵食「大便仙貝」等惡意行為，引發日本民眾怒火。不過近日中國社群平台傳出，奈良鹿似乎進行了反擊，將一名中國遊客的護照叼走後「逃逸」，儘管護照最後有拿回來，但「狀態不太好」，影片中還有人為了追回護照而跌倒受傷。

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根據《香港01》報導，近來有名中國女遊客在社群平台小紅書上分享了一段影片，其中顯示有隻奈良鹿叼起了護照並打算離開，女遊客隨即大喊「護照！護照！」，有多名男性隨即幫忙追回護照，但這隻奈良鹿隨即開始狂奔，更有一名白衣男性在追逐的過程中不慎滑倒，所幸奈良鹿後續願意鬆口，讓護照本掉在草坪上，奈良鹿則一路向前奔去離開。

事後這名女遊客補充，護照是別人的，父親幫忙追，但也因為這樣跌倒，甚至扭到手，並直言「鹿壞」。護照被叼走的苦主本人後續也出面留言，「牛啊姐妹，我媽的護照」，不過這名苦主表示，雖然護照拿回來了，但「狀態不太好」，還要「打電話問問大使館怎麼處理」。針對護照為何鹿被叼走，苦主表示，「包是抽繩的，沒拉鍊。」猜測應該是奈良鹿自己叼出。

這段影片曝光後，隨即在網路瘋傳，有不少中國網友都留言分享自己被鹿「搶劫」的經歷，有人被搶了地圖、吸管及烤蕃薯，就連日幣、新幹線車票等貴重物品都被搶走吞下。更有人表示，鹿搶走之後還會直接吞下去，「搶過我手上的紙質宣傳單，嚼著嚼著就嚥下去了」、「奈良的鹿直接嚼我爸衣服」。

不過近來爆出多起中國遊客對奈良鹿做出惡意行為的事件，也有網友認為，這是奈良鹿對中國不良遊客的報復，認為這是「自作自受」。

與奈良鹿接觸需注意規則

在奈良縣警接獲多起傷害奈良鹿的通報之後，已經介入調查事件，並加強巡邏，派員到場以日文、英文和中文廣播，對遊客宣傳，稱傷害奈良鹿或受到懲罰。

傳說中，神明武甕槌命騎着白鹿到奈良春日大社所在地，因此奈良鹿為被尊為「神明的使者」，如今更做為「天然紀念物」受到重視和保護。

奈良公園在官方網站上列出與奈良鹿相處的四大注意事項，首先奈良鹿在春季和秋季會比較暴躁，記得不要突然靠近小鹿；接著是不要留下垃圾，因奈良鹿可能會誤食而喪命；此外，奈良鹿可能會突然衝出，因此在奈良公園附近必須要小心；最後奈良鹿是國家天然紀念物」，傷害奈良鹿會因違反「文化財保護法」而遭到問罪。

以往奈良也出現多個遊客被鹿咬傷或撞傷，更有人因此腰部骨折，如果想與奈良鹿互動，務必要遵守規則。

此外，在餵鹿時，也要小心個人財物，奈良公園也提醒，遊客餵鹿時不要讓鹿焦急，不然衣服會被咬。先前就有遊客手拿鹿餅，因遲遲不餵就被鹿咬傷。公園也有提醒，如果手上鹿餅已經餵完，更要張開雙手向小鹿示意。

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