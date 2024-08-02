奈良鹿的復仇！叼走中國客護照「逃逸」咬爛　網友：鹿太壞

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事後這名女遊客補充，護照是別人的，父親幫忙追，但也因為這樣跌倒，甚至扭到手，並直言「鹿壞」。護照被叼走的苦主本人後續也出面留言，「牛啊姐妹，我媽的護照」，不過這名苦主表示，雖然護照拿回來了，但「狀態不太好」，還要「打電話問問大使館怎麼處理」。針對護照為何鹿被叼走，苦主表示，「包是抽繩的，沒拉鍊。」猜測應該是奈良鹿自己叼出。
這段影片曝光後，隨即在網路瘋傳，有不少中國網友都留言分享自己被鹿「搶劫」的經歷，有人被搶了地圖、吸管及烤蕃薯，就連日幣、新幹線車票等貴重物品都被搶走吞下。更有人表示，鹿搶走之後還會直接吞下去，「搶過我手上的紙質宣傳單，嚼著嚼著就嚥下去了」、「奈良的鹿直接嚼我爸衣服」。
不過近來爆出多起中國遊客對奈良鹿做出惡意行為的事件，也有網友認為，這是奈良鹿對中國不良遊客的報復，認為這是「自作自受」。
與奈良鹿接觸需注意規則
在奈良縣警接獲多起傷害奈良鹿的通報之後，已經介入調查事件，並加強巡邏，派員到場以日文、英文和中文廣播，對遊客宣傳，稱傷害奈良鹿或受到懲罰。
傳說中，神明武甕槌命騎着白鹿到奈良春日大社所在地，因此奈良鹿為被尊為「神明的使者」，如今更做為「天然紀念物」受到重視和保護。
奈良公園在官方網站上列出與奈良鹿相處的四大注意事項，首先奈良鹿在春季和秋季會比較暴躁，記得不要突然靠近小鹿；接著是不要留下垃圾，因奈良鹿可能會誤食而喪命；此外，奈良鹿可能會突然衝出，因此在奈良公園附近必須要小心；最後奈良鹿是國家天然紀念物」，傷害奈良鹿會因違反「文化財保護法」而遭到問罪。
以往奈良也出現多個遊客被鹿咬傷或撞傷，更有人因此腰部骨折，如果想與奈良鹿互動，務必要遵守規則。
此外，在餵鹿時，也要小心個人財物，奈良公園也提醒，遊客餵鹿時不要讓鹿焦急，不然衣服會被咬。先前就有遊客手拿鹿餅，因遲遲不餵就被鹿咬傷。公園也有提醒，如果手上鹿餅已經餵完，更要張開雙手向小鹿示意。