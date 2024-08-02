蘋果財報曝AI投入成本增！分析：爭取到時間、但仍落後矽谷同行

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報導引述金融科技公司「FactSet」的數據，稱微軟的季度資本支出為138.7億美元，年增55%；谷歌母公司Alphabet本季支出成長91%至131.9億美元；Meta的支出則成長31%至83億美元。相較之下，蘋果同期支出（財產、廠房和設備）為21.5億美元，季增8%，年增約3%，而且其中一些並非用於AI，而是用於蘋果的其他業務。
用Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg ）的話來說，錯過生成式人工智慧熱潮的風險，比在圖形處理器（GPU）、伺服器花費過多的影響更大，現在投入AI的公司都在做理性的決定，畢竟一旦落後，可能未來10到15年都無法掌握到最重要的技術。
不過，比起其他大型科企，蘋果正在玩一場「不同的遊戲」，比如租用數量相對較少、也更便宜的谷歌張量處理器（TPU），而不是用輝達晶片來替自家訓練AI模型。此外，蘋果的優勢還在於為設備設計了晶片，不必花費數十億美元購買第三方處理器，並對資料中心採取「混合」方式，將部分支出分散給合作夥伴，OpenAI就是其中之一，它的ChatGPT技術將稍後整合到iOS系統中。
《商業內幕》則指出，儘管關鍵的iPhone業務出現下滑，但憑藉第3季的業績，蘋果在AI發展取得回報前，已經為自己爭取到了一些時間，分析師表示，他們將期待蘋果於9月推出的、 配備AI軟體Apple Intelligence的iPhone 16，新款iPhone將成為衡量蘋果在AI領域投入資金回報的關鍵指標。
市場研究公司「Emarketer」分析師伯恩（Jacob Bourne）認為，蘋果公司面臨重大挑戰，包括經濟逆風、與中國日益激烈的競爭，雖然iPhone折扣價格可能有助於提振本季銷量，但該公司未來的成功仍取決於2個因素：維持AI開發低成本，並確保新的AI功能，足以讓對價格敏感的消費者「升級」他們的設備。