昨日漲點全吐回！台股午盤下殺800點　創盤中第4大跌點、再破季線

台股收盤重挫1004點！創單日最大跌點　分析師解析2大原因

▲台股8月13日收盤大跌234.76點，收在10748.92點，跌幅2.14%，成交金額新台幣1574億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股8月13日收盤大跌234.76點，收在10748.92點，跌幅2.14%，成交金額新台幣1574億元。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股昨（1）日慘遭血洗，其中費半指數大跌逾7%，拖累今（2）日台股表現，終場跌1004點或4.43%，收在21638點，創下收盤史上最大跌點，成交量放大到新台幣5171億元。分析師指出有2大原因讓台股重摔千點，第一是融資多殺多，第二是市場信心不足。

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美股重挫拖累台股！台股今日開盤重挫500.9點、以22141.2點開出，隨後在電金傳全面走跌之下，盤中跌幅擴大，最低來到21636.22點、下跌1005.88點，創下史上盤中第三大跌點，終場跌幅也沒有收斂，下跌1004.01點或4.43%，創史上收盤首次跌千點之多，同時也創下史上最大跌點，收在21638.09點，跌破5日線以及季線，成交量放大到5171.83億元。台股今日收周線，本周下跌481.12點或2.18%，周K連3黑。

針對今日台股跌幅那麼重，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示有2大原因，首先是融資多殺多的關係，造成跌幅一發不可收拾，另一個是市場信心不足！他說主要會說是市場信心不足，原因是看產業面、基本面一定沒有問題，如台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值股，現在這個價位，不論是用2024或2025年預估獲利去看都是超跌的狀態！

鐘崑禎指出，今日市場信心不足，包括亞股與台股受到情緒性影響，主要是昨天美國公布7月ISM製造採購經理人指數低於市場預期，表示經濟沒有想像中好，理論上9月降息機率就會往上提，但市場擔心的是「經濟真的有衰退疑慮」，導致很多科技股受到衰退預期心理影響而大跌，「利多解讀為利空」因而造成全球股市震盪。

鐘崑禎認為，其實今天台股表現有點超跌、多殺多了。至於下周可能還是會有震盪，因為企業第二季財報將陸續出爐，再加上許多消費性電子產業第二季表現通常相對來講較差，因此投資人想低接的話，建議還是等到8月15日財報通通出爐之後，再來考慮進場才比較適合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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