台股收盤重挫1004點！創單日最大跌點　分析師解析2大原因

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針對今日台股跌幅那麼重，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示有2大原因，首先是融資多殺多的關係，造成跌幅一發不可收拾，另一個是市場信心不足！他說主要會說是市場信心不足，原因是看產業面、基本面一定沒有問題，如台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值股，現在這個價位，不論是用2024或2025年預估獲利去看都是超跌的狀態！
鐘崑禎指出，今日市場信心不足，包括亞股與台股受到情緒性影響，主要是昨天美國公布7月ISM製造採購經理人指數低於市場預期，表示經濟沒有想像中好，理論上9月降息機率就會往上提，但市場擔心的是「經濟真的有衰退疑慮」，導致很多科技股受到衰退預期心理影響而大跌，「利多解讀為利空」因而造成全球股市震盪。
鐘崑禎認為，其實今天台股表現有點超跌、多殺多了。至於下周可能還是會有震盪，因為企業第二季財報將陸續出爐，再加上許多消費性電子產業第二季表現通常相對來講較差，因此投資人想低接的話，建議還是等到8月15日財報通通出爐之後，再來考慮進場才比較適合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。