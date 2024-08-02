陳柏霖致敬金城武〈標準情人〉！12年後再開嗓 洗腦舞曲挑戰恥度
喜劇國片《鬼才之道》將在本月7日上映，其中最精彩的「壓箱寶」就是飾演男主角的陳柏霖，他在片中親自獻唱角色Makoto的出道歌曲〈愛的視線〉，為電影片尾最讓人驚喜的彩蛋之一。而這也是陳柏霖在2011年為《我可能不會愛你》演唱插曲〈我不會喜歡你〉後，睽違12年再度為作品獻聲；有趣的是〈愛的視線〉不僅致敬金城武的〈標準情人〉，陳柏霖也將用充滿魔性的嗓音唱出：「愛的視線，又近又遠」，超洗腦旋律絕對讓人揮之不去，〈愛的視線〉於今（2）日在各大音樂平台搶先發布。
記者史平旭／綜合報導
談到《鬼才之道》，導演徐漢強分享自己在寫劇本的時候，就想好要將陳柏霖設定成還沒走紅的90年代偶像歌手，所以一直在回想小時候的偶像是長什麼樣子。在造型上參考了孫耀威、金城武、鍾漢良、草蜢、小虎隊、林志穎等90年代經典男星，MV則是致敬90年代亞洲男神金城武的歌曲〈標準情人〉，畫面一出立刻讓大批樂迷陷入回憶。
為了保持90年代偶像MV中，「連偶像本人都不太可以跟女主角有太親密的互動」的特色，徐漢強還特別邀請到陳柏霖的愛犬「女明星」Afuri一起加入拍攝，錄影中也時不時讓陳柏霖對鏡頭放電、傻笑、做動作。一直在克服恥度、容易緊張的陳柏霖，在拍攝當下忍不住直笑場，整場MV拍下來片場也洋溢著如同《鬼才之道》一樣的爆笑氛圍。
陳柏霖2011年在電視劇《我可能不會愛你》中飾演「李大仁」一角紅遍台灣，所演唱的插曲《我不會喜歡你》也成經典，本次在電影《鬼才之道》不僅是睽違12年再為演出作品獻聲，也突破自我大跳〈愛的視線〉舞，為了揣摩角色的他拋棄害羞，「恥」度無極限。就連片中身為強力助手的瘦瘦在看完後也忍不住爆笑，預祝陳柏霖能以《愛的視線》再登上紅白藝能大賞。