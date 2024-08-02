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超商父親節隱藏優惠！全家美式免費喝「限一天」　7-11送四季春茶

▲8月8父親節要到了！超商推出限定取貨優惠，只要在8月8日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得冰經典美式。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲8月8父親節要到了！超商推出限定取貨優惠，只要在8月8日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得冰經典美式。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

8月8父親節要到了！超商推出限定取貨優惠，只要在8月8日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得冰經典美式，選擇7-11有冰四季春青茶兌換序號，萊爾富有燕麥奶拿鐵8折優惠券，OK超商莊園美式現折20元，序號發送日期為為9月2日，兌換期限自收到序號當日起至9月8日。

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🟡全家冰經典美式免費喝

全家於8月8日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前8,000名符合資格者發送「大杯冰經典美式（原價45元）」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年9月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年9月8日止。

▲全家使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單，送經典冰美式。（翻攝自蝦皮官網）
▲全家使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單，送經典冰美式。（圖／翻攝自蝦皮官網）
🟡7-11四季春青茶免費送

8月8日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前11000名符合資格發送序號，贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年9月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至113年9月8日23:59。

🟡7-11取貨就送7元購物金
7-11自8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。

每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。

▲會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，數量有限、送完為止。（圖／7-11提供）
▲會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，數量有限、送完為止。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富燕麥拿鐵單件8折

8月8日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「大杯冰燕麥奶拿鐵 單件8折（原價65元）」中獎序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為9月2日，兌換期限自收到序號當日起至113年9月8日23:59止。

🟡OK超商莊園拿鐵折20元

8月8日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「大杯莊園級拿鐵 單杯折20元」（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為9月2日，兌換期限自收到序號當日起至113年9月8日23:59止。

▲於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，送莊園級拿鐵現折20元。（圖／翻攝自蝦皮官網）
▲於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，送莊園級拿鐵現折20元。（圖／翻攝自蝦皮官網）

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