網銀國際參與高齡健康博覽會 推娛樂新概念！發揮泛娛樂影響力
隨著數位科技的深度普及，以及台灣預計於2025年邁入超高齡社會，泛娛樂集團網銀國際觀察，當今銀髮族對於娛樂的需求，已越發蓬勃及多元化。為善盡數位娛樂產業的社會責任與影響力，網銀國際將於今（2）日至4日參加首屆高齡健康產業博覽會，透過為高齡者量身整理的阻詐、適量娛樂小撇步等，及數位娛樂對心智活絡的益處，推廣「健康娛樂」新概念。根據活動官方估計，活動期間將上看逾萬人次觀展，陪伴廣大民眾一同迎向更加豐富的樂齡生活。
記者許家禎／台北報導
網銀國際深耕泛娛樂產業，觀察數位娛樂已成為銀髮世代追求身心靈平衡的管道，不論是透過線上遊戲或電視影集等，都將成為未來銀髮世代生活新趨勢。為了讓銀髮世代能安心享受數位娛樂，網銀國際於本次高齡健康產業博覽會推廣「健康娛樂」新概念，是指數位娛樂除了滿足高齡者的娛樂需求外，也應該注意如何有效達到生活與娛樂的健康平衡。
包含透過趣味互動遊戲來針對常見的數位風險，如遊戲詐騙及成癮等議題，傳遞正確的預防觀念，期望達到良好的數位娛樂使用習慣的促進。同時，維持高齡者的思考與心智活躍，以及藉由遊戲社群的社交行為、攻克遊戲關卡帶來的成就感等，以協助促進心理健康與情緒愉悅。
為了將「健康娛樂」概念傳遞給銀髮世代，網銀國際於此次最大健康派對中特別設計了趣味互動遊戲，包含「防詐金手套」、「王牌釣魚人」等，為高齡者量身整理的阻詐、適量娛樂小撇步等，及數位娛樂對心智活絡的益處，巧妙地包裝進互動遊戲機制中，並從過程中學習正確的健康娛樂新知識。
網銀國際長期致力於推動社會公益，近年透過已種植超過1萬棵樹木的「網銀小樹灌溉計畫」等活動回饋社會，積極推動企業 ESG 發展與擴大社會影響力。本次響應首屆高齡健康產業博覽會，正是因為觀察數位娛樂的高齡使用者逐漸攀升，因此積極倡導健康娛樂觀念。
網銀國際公關暨永續發展處協理趙珮晴表示，網銀國際會持續聆聽消費者需求，提供更全面的數位娛樂服務，以打造友善健康的娛樂環境，發揮更大的社會影響力。也會持續落實網銀集團的永續藍圖，在數位化的時代中，能逐步打造健康、安全與充實的數位娛樂環境。
為提升民眾健康娛樂新體驗，網銀國際現場準備了多樣泛娛樂小禮贈送給完成遊戲者，包含台中特產太陽餅、加菲貓電影周邊等，更將加碼於現場抽出8月底即將上映的電影《森之聲：星火燎原》限量票，邀請長輩體驗泛娛樂魅力。