至少11人死亡！菲律賓中國城突然發生大火 眾多華人罹難
菲律賓首都馬尼拉賓安杜區（Binondo）是知名中國城，有許多華人居住。當地時間今（2）日上午7時半傳出火警，經過約3小時後撲滅，然而已造成傷亡，目前已知至少11人死亡，相關單位正在確認傷者數量。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，失火的是一棟5層的住商混合建物，消防人員約於今晨7時半接獲通報，大約3小時撲滅火勢。社區管委戴先生（Nelson Ty，音譯）表示，死者當中包含大樓屋主的太太，但不確定是否有更多人受困火場內沒被發現；他補充說，這棟建物會被攤販用來存放貨物。
菲律賓建築和消防安全紀錄一直以來都很不佳，去年8月一幢住宅兼倉庫大火，16人罹難；去年5月，歷史悠久的馬尼拉中央郵局大樓也毀於祝融。2017年聖誕節前兩天，納卯市（Davao City）一個購物中心大火造成39人死亡，包含1名幫忙疏散而拯救了數百生命的商場保全。
菲律賓賓安杜區被認為是全世界最古老的「中國城」，由西班牙籍的第9任菲律賓總督達斯馬里那斯（Luis PérezDasmariñas）於1594年創立，每年農曆春節，大批菲國民眾會湧入該區域吃中國菜、算命、挑選開運飾品與手鏈。此次中國城失火事件引發關注，目前尚不清楚起火原因。