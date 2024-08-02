行政院任命翁柏宗當NCC代理主委　黃國昌批：綠媒小弟

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黃國昌提到，這位翁柏宗何以受到民進黨高層如此之青睞？理由無他，就是秉承上意，使命必達，所謂NCC委員獨立性之要求，不過是笑話。
黃國昌舉例，最為顯著之例子，不外乎在鏡電視醜聞中，自甘墮落充當裴偉的報信小弟。在整個審議過程中，不斷穿針引線、違法洩密，時時向裴偉報告進度。即使如此的醜行遭到揭露，還能厚顏無恥地辯稱：裴偉簡訊的「形式真正性尚待審酌，如果連形式真正性都無法確定，就沒有具體事證」！等到我在司法法制委員會證實這些揭露醜事的簡訊都是真的，翁柏宗就躲起來逃避。
黃國昌指出，能夠搞到讓一位當時堂堂的NCC副主委淪為通風報信的小弟，也無怪乎當時裴偉敢囂張地傳達「這是總統的旨意」、「不管誰當行政院院長，鏡電視執照都是要通過的！」
黃國昌說，在NCC組織法修正通過後，卓榮泰本該撤回翁柏宗的主委提名、重新提名；卓榮泰不但沒有撤回，反而變本加厲違法任命其為代理主委。
黃國昌痛批，這不僅只是違法濫權，更是腐敗至極。早已將「黨政軍退出媒體」拋諸腦後的民進黨政府，更已墮落到找個聽從黨意的跑腿小弟來為綠色媒體集團服務。無怪乎兩位出身傳播媒體界的NCC委員，也忍不住戳破國王新衣，直指「政媒共生集團，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一」、「這是國家的悲哀，更是台灣民主的悲哀！」