《台北追緝令》不只桂綸鎂！1台星入鏡　驚撞《金鋼狼》死侍這幕

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盧貝松拍攝《露西》時曾到台灣取景拍攝，當時就對台灣讚譽有加，且允諾將來會再回到台灣拍攝。他也沒有食言，這次身兼編劇與監製身邊，攜手台灣出身的導演黃嘉智，一起帶來動作鉅片《台北追緝令》，且不只有好萊塢大咖《玩命關頭》系列路克伊凡斯與「韓哥」姜成鎬一同出演，也有台灣演員桂綸鎂和李沛旭亮相。
預告其中一幕可以看到，李沛旭飾演反派殺手要攻擊路克伊凡斯和桂綸鎂，他身上只穿了一件黑色背心，露出結實健壯的手臂肌肉，持2把手槍不停狂射，雖然僅出現短短3秒，不過仍引起不少觀眾討論。
一名網友就截取預告片的畫面，看到李沛旭剛出現的瞬間，表情相當嚴肅加上健壯身材，彷彿綠巨人浩克一般，原PO忍不住開起李沛旭名字諧音哏，表示「電影要情旭化了」。其他人看到後表示，「台灣人真的不會放棄諧音」、「彷彿看到他之後也會出現在《玩命關頭》裡面了」，也有人看到他身穿黑色背心加上木頭背景，聯想到《X戰警：金鋼狼》裡，飾演死侍的萊恩雷諾斯有一幕在搭電梯，背景和該畫面很相像，因此笑說「死侍出電梯變沛旭。」
這次《台北追緝令》故事描述，路克伊凡斯飾演的美國緝毒局探員，為了緝捕姜成鎬飾演的販毒集團首腦，選在週末時來到台北，卻意外與桂綸鎂飾演的頂級「車手」前女友重逢，上演一場發生在台灣的犯罪追逐與情愛糾葛動作強片。而先前在《玩命關頭》中飾演低調沉穩「韓哥」一角的姜成鎬，這次變成冷酷的大反派，也讓影迷相當期待。《台北追緝令》9月25日全台上映。