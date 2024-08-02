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「鞍馬王子」李智凱5月後首露面！仍心繫中華隊　回應生涯下一步

▲台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在台灣參加活動，他此前已經好一段時間沒有出席公眾活動，在無緣獲得奧運資格後，坦言需要沉澱一下，談到未來下一步，直言自己還需要一些時間，討論清楚再來和大家宣布。（圖／記者黃建霖攝）
▲台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在台灣參加活動，他此前已經好一段時間沒有出席公眾活動，在無緣獲得奧運資格後，坦言需要沉澱一下，談到未來下一步，直言自己還需要一些時間，討論清楚再來和大家宣布。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

台灣「鞍馬王子」李智凱今（2）日在台灣參加活動，他此前已經好一段時間沒有出席公眾活動，因此活動開始後也熱情地和媒體及粉絲先打聲招呼。今年28歲的李智凱，以體操運動員來說是高齡年紀，在無緣獲得巴黎奧運資格後，他說自己需要沉澱一下。而今天在受訪時談到未來下一步，他稱還需要一些時間思考，待討論清楚後再來和大家宣布。

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李智凱今年在體操亞錦賽個人全能失利，確定無緣前進巴黎奧運，但他依舊心繫中華隊隊友們，直言「其實中華隊比賽我都有關注，也都有看電視加油，希望大家在接下來的賽程繼續為台灣選手打氣。」

李智凱首次露面　生涯下一步還要思考

在5月中旬體操亞錦賽落幕後，李智凱當時坦言自己要完全放下很難：「我已經為體操付出22年了，最後卻是這種結果，真的需要一些時間來沉澱。」

今天談到外界關注的未來下一步，李智凱表示：「等討論清楚再來和大家宣布，我的身體傷勢和心靈目前都還在調養階段。比完賽後有一段時間陪伴家人，休養期間重心放在家人和小朋友身上，會比較輕鬆一點，盼能藉由這短時間充好電。」

至於2026年名古屋亞運李智凱是否會參加？他說自己有機會的話，還會再努力。

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