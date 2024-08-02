《零日攻擊》拿政府1.1億拍武統片被酸！製作人：珍惜台創作自由

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製作人鄭心媚親上火線回應，「《零日攻擊》這個劇本是在2022年的秋天開始發想，那時烏俄戰爭正在延燒，台灣被外媒視為下一個最有可能發生戰爭的地方。我跟幾個影視創作的朋友，也感到這股危機，有著深沉的焦慮與擔憂。這股焦慮最後化為創作的動力，我們想為台灣以及在這塊土地生活的人們，說些什麼，想傳達這些共同地擔憂，於是有了創作想法。」
製作人解釋製作時程，《零日攻擊》總共耗費了大概一年的時間撰寫劇本，開拍製作也很漫長，預計在11月底才會拍攝完成，同步開始剪接後製。最快也要明年第二季才能和大家見面，平台正在洽談中。製作人也針對製作費來回應，她表示，「2.3億台幣的製作費，以10集各自不同故事、不同主角、不同導演來計算，等於拍攝了10部電影。攤算下來，一部花費了2000萬上下，其實並不算多，所有工作人員都還在極度酷熱的狀況下賣力工作，為的就是希望講述屬於台灣的故事。」
製作人認為，大家羨慕韓流襲捲世界，這與當年韓國政府成立「文化振興院」大力扶持影視有關。在台灣影視產業還沒發展起來時，確實是需要政府的協助，才能讓一個產業壯大。「非常感謝文化部對影視產業的扶助，也沒有因為我們的題材進行任何的思想審查，所以我們才能有這樣的創作空間，能夠自由地講述想要訴說的關於台灣人、台灣這塊土地的故事。也希望各界不要因為題材，就擅自定義與審查我們還在製作中的戲劇作品。」