台灣連鎖加盟創業大展高雄登場　AI智能、IP聯名成趨勢

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台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，現在是青年創業以及台灣品牌國際化非常好的時機點，台灣連鎖加盟促進協會日前率團赴馬來西亞，成功爭取主辦2026世界連鎖加盟年會，屆時將由台灣舉行一系列國際會議及展覽，對提升我國連鎖加盟業國際地位及促進經濟發展具有重要意義。
為了促進海外拓展腳步，不少品牌也紛紛上市上櫃，以本次參展的築間餐飲集團為例，自2023年底興櫃開始，就持續推動新品牌展店計畫，目前已順利在香港銅鑼灣及旺角開出4個品牌、4家分店，更在香港旺角打造海外首個「築間餐飲聚落」，成功打響台灣品牌揚名國際。
為了持續創造話題，品牌也大玩IP聯名，透過形象鮮明的角色帶出品牌特色搶攻年輕人市場，並研發特色周邊商品吸引消費者目光。拉亞漢堡相當擅長進行跨界合作，無論是與動漫的聯名，還是與其他餐飲產品哲合作，從Kitkat再到七龍珠等，聯名策略奏效，也帶動業績成長。此外，拉亞也十分注重科技應用，整合科技元素到其產品和服務中。透過Laya now App及數據分析技術，一起幫助加盟主為顧客提供更便捷、快速的用餐體驗。
TEA TOP迎接夏日飲料冰品龐大消費商機，加盟展期推出加盟優惠價198萬元，並附贈價值10萬元的五項好康禮。此外，若在指定地區開店，還可額外獲得5萬元的物料補助，規劃多項補助方案總計最高可享受20萬元的優惠。TEA TOP品牌創辦人暨董事長楊國珍表示，運用AI智能茶飲機已是趨勢，此次展會中也展示AI智能茶飲機，僅需手指一鍵操作，8至15秒內即可完成精準茶飲。
展覽期間適逢七夕情人節，主辦單位台灣連鎖加盟促進協會特別在高雄加盟展第二天8/3舉行「麻辣七夕公主抱大賽」，邀請民眾一邊公主抱秀恩愛，一邊品嚐美味的「麻辣天后炒香鍋」、喝清涼退火的TeaTop手搖飲。最快完食的前三名將在大會舞台公開頒贈總值15,000元的獎金及麻辣天后超值禮盒。歡迎南臺灣的愛侶一起逛展覽、拿大獎。