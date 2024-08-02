陸行之指英特爾Q2財報「慘不忍睹」 比不過台積電、恐遭AMD超車
英特爾（Intel）公布最新一季財報，財測不如預期，宣布將裁員，停止股利派發，盤後暴跌超過20%。對此，知名半導體分析師陸行之表示，英特爾每賣一片晶圓賠6550美元，對比台積電每賣一片就賺4350美元，因數字太難看要裁15%人力，更直指數據中心營收恐怕很快被AMD超車，讓他不禁想問誰敢買英特爾製造部門、英國政府要怎麼救以及董事會何時才會意識到找錯人？
記者魏妤庭／台北報導
陸行之指出，英特爾財務數字及營收獲利財測「真的可以用慘不忍睹來形容」，第3季營收指引季增1%，遠低於AMD的10%到20%、低於MPS的16到20%，毛利率及虧損預期，都比市場預期差了一大截。儘管第2季數據中心營收維持在30.4億美元，季增1%、年減3%，營業利潤率9%，低於AMD的26%，輝達的65%到70%，預估第3季AMD的數據中心營收就可以首次超過PPT冠軍，成為第2名。
同時，晶圓代工的部分，陸行之表示，英特爾晶圓代工營收季減2%、年增4%，虧損擴大到28.3億美元，相當於每處理、賣一片10000美元的晶圓，就要虧損6550美元，等於每片製造成本是16550美元。但台積電每處理、賣一片10000美元晶圓，就賺4350元，每片製造成本是5650美元。
陸行之表示，由於英特爾的營收數字太難看，導致要裁15%人力，並推測大部分是製造部門的人力，藉此將資本開支從250到270億美元，減少到200到230億美元。
不過，這也讓陸行之提出3個疑問指出，以英特爾目前的情況，若要賣掉扶不起的製造部門，不知道出價1億美元，有沒有公司敢接盤？再者，美國政府要怎麼救？最後，想問董事會何時才會突然覺得找錯人？
※【NOWnews 今日新聞
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